Wanda Nara en su era jardinera: la huerta que armó en su nueva casa para tener "paz"

Wanda Nara es de las modelos y conductoras más importantes de la televisión argentina. Desde su rol en Masterchef Celebrity hasta los escándalos que protagoniza, la convirtieron en las más observadas por todos y en una influencia fashionista, con su amor por lo extravagante y sensual. Sin embargo, en medio de tanta mediatización, busca momentos de paz y tranquilidad en sus pasatiempos favoritos. Es así como, en las últimas semanas, se mostró conectada con la naturaleza y entró en su era jardinera.

Wanda Nara

La era jardinera de Wanda Nara: la "huerta de paz" que hizo en su casa

Wanda Nara no solo es un modelo a seguir en la moda, sino que también es una de las conductoras más queridas de la televisión argentina. En medio de sus trabajos mediáticos y sus escandalosas peleas, Nara encontró un nuevo proyecto personal al construir su propia "casa de los sueños". Con estilo moderno oscuro, mantuvo su elegancia clásica y aprovechó para incursionar en nuevos pasatiempos. Fue así que decidió entrar en su era jardinera, alejándose de los ámbitos donde se maneja cotidianamente y encontrar la paz en su huerta personal.

La huerta de Wanda Nara

Muchas celebridades siguen esta tendencia que crear sus propias huertas en sus casas, conectándose con la tranquilidad de la naturaleza y el estilo de vida saludable. Es por eso que Wanda Nara se unió a ellas y también decidió poner su propio espacio personal. "La huerta de mi paz", escribió en sus historias de Instagram, mientras mostraba las primeras plantas que decidió ubicar en el patio de su casa de los sueños. Frente al lago, la conductora encontró un espacio donde relajarse, y enamoró a sus seguidores.

La huerta de Wanda Nara

El pasatiempo de Wanda Nara: arreglos florales

La huerta no fue el único pasatiempos que Wanda Nara encontró que la conectaba con la naturaleza. A sus seguidores, demostró estar fascinada por los colores y la belleza de las flores, que no duda en usar como decoración de cada uno de los ambientes de su casa. Es así como decidió interiorizarse en el arreglo floral, preparando los ramos que ubicará en cada espacio. En la mesada de su cocina, despliega diversas flores blancas, y unas tijeras en un costado, para pasar tardes tranquila y a su manera.

El pasatiempos de Wanda Nara

Wanda Nara adora la televisión argentina y su trabajo en ella. Sin embargo, las polémicas y escándalos también la llevan a querer buscar un lugar de paz con su familia y en soledad. De esta manera, se interiorizó en su era jardinera, con una huerta personal en su casa de los sueños y en los arreglos florales. Sus seguidores quedaron enamorados con los nuevos espacios que ella construyó, para encontrar su momento de tranquilidad.

A.E