Nequi Galotti es una de las modelos más observada por los expertos fashionistas y los fanáticos de las apuestas en tendencia. Sin embargo, también le da un espacio a la familia entre sus posteos de Instagram para celebrar los logros de sus seres queridos, y los cumpleaños más importantes. Es por eso que, en las últimas horas, festejó la recibida de Santos, su hijo menor. En dos publicaciones, le dedicó tiernas palabras de orgullo, y mostró cómo fue la celebración.

Se recibió Santos, el hijo de Nequi Galotti: "Hoy se cierra un ciclo"

Santos Mitre es el hijo menor de Nequi Galotti y Bartolomé Mitre. Con 25 años, terminó la carrera de la universidad, y se recibió de Licenciado en Relaciones Internacionales. Fue este logro importante que hizo que la modelo utilizara sus redes sociales para compartir dos posteos emocionada, mostrando el orgullo que siente por él. Entre las mejores postales, se mostró en la puerta de la facultad, recibiendo con un abrazo y un cartel al nuevo licenciado. De esta manera, expresó: "No es solo el título lo que me emociona... Es el camino, su constancia, su compromiso, su responsabilidad y su manera tan noble de pararse frente a la vida".

"Estoy orgullosa del profesional que es, pero mucho más del hombre bueno en el que se ha convertido. Hoy se cierra un ciclo: mis tres hijos, los tres profesionales. Y yo, con el corazón lleno, solo puedo decir... Gracias, vida. ¡Y ese orgullo inmenso de la sensación de la tarea cumplida!", cerró. Sin embargo, en otra publicación, compartió el momento exacto donde él salía de la clase y le contaba a su mamá que había terminado de aprobar todo. "¡Háblenme de momentos felices! El instante en que Santos me contaba que ya era Licenciado en Relaciones Internacionales ¡Gracias vida por momentos así", destacó.

Lejos de las cámaras, pero activo en redes sociales: así es la vida de Santos Mitre

Santos Mitre se mantiene alejado de las cámaras y los escándalos mediáticos de algunos miembros de su familia. Sin embargo, tampoco busca un estilo de vida puramente de las redes sociales. Por el contrario, solo aparece en algunos posteos de su mamá, sobre todo en celebraciones y festejos, y mantiene un perfil público con más de 13 mil seguidores. En el mismo, comparte sus viajes con amigos, y actualizaciones de su vida, como es su recibida de la universidad.

Los seguidores de Nequi Galotti dejaron de lado su amor por la moda, y le enviaron mensajes de felicitaciones a Santos, tras el gran logro que obtuvo en las últimas horas. La modelo, por su parte, no dudó en mostrar su emoción, detallando el gran festejo con amigos que tuvo su hijo de 25 años, en las puertas de su universidad.

A.E