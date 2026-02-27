Esmeralda Mitre y un desgarrador mensaje para Darío Lopérfido tras su muerte: "Siempre vas a estar en mi corazón"

Este 27 de febrero murió Darío Lopérfido a los 61 años. El exsecretario de Cultura enía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y su salud se deterioró en los últimos meses. La triste noticia impacto fuertemente en el ámbito de la política y el espectáculo argentino, debido a su reconcomiento en su labor. En medio del dolor que generó la información, fue Esmeralda Mitre quien le dedicó un sentido mensaje en Instagram al hombre con quien compartió 11 años de su vida.

El mensaje de Esmeralda Mitre para Darío Lopérfido

"Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo, dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos, Darío que Dios te tenga en la Gloria y siempre vas a estar en mi corazón", escribió Esmeralda Mitre hablándole directamente a Darío Lopérfido, con quien estuvo 11 años en pareja. Y cerró: "Que descanses en Paz".

Noticia en desarrollo