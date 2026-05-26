Lejos de la televisión, el negocio de Celeste Cid que no pudo resistir el final de una amistad

Mientras se preparaba para regresar a la televisión con nuevos proyectos de ficción, Celeste Cid atravesaba en paralelo uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional. Lejos de las cámaras y del ritmo de las grabaciones, la actriz había encontrado en la moda un espacio creativo donde también podía expresarse.

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Durante cinco años compartió junto a Paula Kohan el proyecto de Cid-Kohan, una marca de ropa que nació de la amistad y de una mirada estética en común. Sin embargo, el emprendimiento no logró sobrevivir a las diferencias que comenzaron a aparecer entre ambas y que terminaron alejándolas definitivamente.

El negocio que unió a Celeste Cid y Paula Kohan

Cid-Kohan nació como una marca de ropa impulsada por la pasión de Celeste Cid y Paula Kohan por el diseño y el universo textil. El emprendimiento rápidamente logró posicionarse gracias a una propuesta con identidad propia, prendas de estilo relajado y una estética alineada con el perfil artístico de sus creadoras.

Celeste Cid y Paula Kohan

Durante años, ambas trabajaron junto a un equipo consolidado y lograron construir una firma reconocida dentro del ambiente. Sin embargo, el contexto económico y la crisis que atravesó la industria textil comenzaron a afectar el funcionamiento de la marca. Con el paso del tiempo, las diferencias entre Celeste Cid y Paula Kohan sobre cómo continuar el proyecto empezaron a hacerse cada vez más evidentes entre las socias.

El fin de la amistad entre Celeste Cid y Paula Kohan

Fue Celeste Cid fue quien en 2019 confirmó públicamente el distanciamiento con Paula Kohan: “La sociedad y la amistad se terminaron el 31 de diciembre por diferencias irreconciliables”, aseguró. Aunque evitó profundizar demasiado por recomendación legal, la actriz dejó entrever que atravesaba un momento de transformación personal: “Fue un año muy duro para mí, de trabajo interno, de observación, de limpieza profunda”, expresó.

Paula Kohan

Tras las declaraciones de Celeste Cid, Paula Kohan también decidió dar su versión y explicó que las diferencias surgieron especialmente por las distintas miradas sobre el futuro de la empresa en medio de un escenario económico complicado. Hoy, lejos del emprendimiento que compartieron durante años, cada una continúa enfocada en sus propios proyectos, dejando atrás la etapa que compartieron.