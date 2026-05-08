Mirtha Legrand es una de las grandes figuras de la Argentina, reconocida por su más de 70 años de labor en televisión pero sobre todo por ser un ícono de la cultura nacional. Y a este reconocimiento por parte de los argentinos, ahora, se le sumará uno más pero que tiene gama internacional, ya que la conductora recibirá una condecoración por parte de la corona española.

Por qué Mirtha Legrand recibirá un reconocimiento de la corona española

El 23 de febrero pasado, Mirtha Legrand cumplió 99 años y marcó un hito en la historia del espectáculo y la cultura argentina, siendo una de las personas con más trayectoria en la industria, que aún sigue vigente con su trabajo con su programa La noche de Mirtha (eltrece). En este contexto, la diva recibirá un importante reconocimiento, que se suma a la gran lista de homenajes que ya se le realizaron, pero en esta ocasión será de talla internacional.

Se confirmó que la conductora argentina recibirá la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica por parte de la monarquía española. El rey Felipe VI sería el encargado de otorgarle este reconocimiento a Mirtha Legrand. Esta distinción tiene una larga historia para la realeza, al ser creada en 1815 por el rey Fernando VII con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica, con el objetivo de reconocer “la lealtad acrisolada a España” y los servicios prestados a favor de los territorios americanos y ultramarinos.

En 1847 esta distinción comenzó a tener ciertos cambios, y en la actualidad, se utiliza para distinguir a quienes hayan hecho aportes de carácter civil en relación a un fortalecimiento de las relaciones entre España y la comunidad iberoamericana. Y tiene diversos niveles jerárquicos distinguidos por el collar, Gran Cruz, Encomienda de Número, Encomienda, Cruz de Oficial, Cruz, Cruz de Plata, Medalla de Plata y Medalla de Bronce. Los dos primeros se suelen otorgar a miembros de la realeza y presidentes.

Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial, pero por el momento se desconoce cuándo será el momento de la disinción. Las figuras argentinas que ya recibieron esta condecoración fueron Eva Perón Dolores "Lola" Membrives Fernández Susana Mabel Malcorra,María Estela Martínez de Perón y Juliana Awada. Ahora, la diva de los almuerzo se sumará a esta importante y exclusiva lista que reconoce el labor de cada una de ellas.