Mirtha Legrand reapareció y mostró cómo recupera su salud

La ausencia de Mirtha Legrand en las históricas mezasas causó un gran revuelo en los principales programas de espectáculos. La mítica diva de los almuerzos atravesó por un cuadro clínico de bronquitis que la llevó a mantener un estricto reposo médico. Sin embargo, los espectadores y las celebridades del ambiente siguieron de cerca su evolución. Uno de ellos fue el reconocido periodista de farándula, Ángel de Brito, quien llevó tranquilidad a sus fieles seguidores y contó en detalle cómo está la conductora.

Mirtha Legrand, "la leyenda continúa"

Según contó la propia Mirtha Legrand a Ángel de Brito, tras asistir al teatro para ver Rocky, la obra que protagoniza Nicolás Vázquez junto a Dai Fernández, el aire acondicionado de la sala le jugó una mala pasada a la presentadora de Eltrece. El frío del ambiente generó un cuadro de bronquitis que la mantuvo con síntomas respiratorios que la llevaron a alejarse momentáneamente del ámbito televisivo.

Mirtha Legrand | Instagram

“Fue bronquitis, y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo; fui al Teatro Lola Membrives a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mal”, le explicó la propia artista al comunicador en un mensaje de texto que fue leído en LAM (América TV). Por esta razón, la abuela de Juana Viale decidió someterse a los estrictos cuidados médicos y priorizó su salud y pronta recuperación.

En este contexto, La Chiqui desdramatizó el revuelo mediático por su ausencia en la pantalla chica y aprovechó para llevar tranquilidad a todos los televidentes: “Ya estoy casi repuesta del todo. Casi, totalmente”.

Piedra libre para Mirtha Legrand

Por su parte, en las últimas horas, la periodista Débora D´Amato difundió en su cuenta X (ex Twitter) una imagen en la que se la ve a Mirtha Legrand disfrutar de un festejo íntimo. "Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: está mejor que nunca. ¡¡¡Alegrón!!! Retoma la TV esta semana próxima", reveló la panelista al pie de la imagen que compartió ante su comunidad digital y que rápidamente se viralizó en la web.

De acuerdo con el testimonio de la longeva actriz, al parecer y si su estado clínico se lo permite, la próxima semana retomaría las grabaciones de La Noche de Mirtha (Eltrece). Mientras tanto, este primer fin de semana de mayo, su nieta estará al frente de ambos ciclos televisivos: el que tiene como protagonista a su afamada abuela y el que ella misma logró establecer como una marca registrada, Almorzando con Juana (Eltrece).

“Otro sábado más acá, haciéndole el aguante a la abuela, que está muy bien, pero necesitaba unos días más. Así que aquí estoy yo en su lugar”, adelantó la heredera de la cabecera de las mezasas. Acto seguido, comunicó jocosamente: "Nada grave, nada para alarmar, solamente que se estiró un poco la gripe y el catarro que tiene. Fui a tomar el té y estaba vestida con pañuelo de la marca francesa, coquetísima, y unos zapatitos Ferragamo para caminar, cero pantuflas… ¡Otro nivel! Estaba muy bien”.

Mirtha Legrand en un festejo íntimo | Twitter @deboradamato

Así, tras atravesar un delicado cuadro de bronquitis que la obligó a frenar su rutina, Mirtha Legrand vuelve a demostrar su fortaleza y vigencia en el mundo del espectáculo. Con una recuperación favorable y el acompañamiento de sus seres queridos, la histórica conductora se prepara para regresar a la pantalla chica, reafirmando su lugar como una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina. Mientras tanto, el cariño del público y la expectativa por su vuelta confirman que su legado sigue más vigente que nunca.

NB