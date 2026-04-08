Emanero reveló que es familiar de Mirtha Legrand y sorprendió a todos: cuál es el vínculo

La última emisión de Otro día perdido (eltrece) estuvo cargada de novedades respecto al mundo de la farándula nacional. Sobre todo, en el plano del universo de Mirtha Legrand. A sus 99 años, la diva de los almuerzos sigue expandiendo su linaje familiar. Así lo reveló Emanero en una entrevista mano a mano con Mario Pergolini donde aseguró que es familiar de La Chiqui y reveló cuál es el título de su parentesco.

Emanero contó la verdad del lazo que lo une a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand es una de las celebridades más queridas y destacadas del espectáculo. Con más de seis décadas en la pantalla chica, la conductora de La Noche de Mirtha (Eltrece) echó raíces en el ambiente. Su fallecido esposo, su hija Marcela, sus nietos Juana y Nacho Viale y algunos de sus bisnietos incursionaron en la rama artística de la industria audiovisual y el universo fashionista. Sin embargo, al parecer, se habría ampliado el linaje del clan Legrand-Tinayre. En este marco, Emanero contó la verdad del lazo que lo une al afamado clan.

Emanero en Otro Día Perdido (Eltrece) | Instagram

A través del picante diván de Mario Pergolini, el rapero abordó su árbol genealógico ante la tajante pregunta del presentador: “Me enteré, ¿Sos pariente de Mirtha Legrand?”. Con suma vergüenza, el cantante reveló: “Algo así. Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”. Acto seguido reveló: “Fui al programa de Juana Viale y no lo conté”.

El árbol genealógico que une a Mirtha Legrand con Emanero

Para poner un poco de luz y desmenuzar el vínculo que los hace parientes, Emanero explicó cómo es que él y Mirtha Legrand comparten la misma sangre. “Yo tengo a mi madre, que tiene cinco hermanos. Juanita tiene a la suya, que es Marcela, y ella tiene a su mamá, que es Mirtha, mientras que la mía tenía un papá llamado Ángel Martínez. La Chiqui y mi abuelo Ángel tenían padres que eran hermanos”. expresó.

Emanero en Otro Día Perdido (Eltrece) | Instagram

Ante la confusión del equipo del ciclo televisivo, el productor musical aclaró: “Mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España a Coronel Dorrego; uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje, y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje”.

“Para mí sos pariente de Mirtha”, lanzó Pergolini queriendo sintetizar sobre el lazo que los une. No obstante, sin ánimos de especular sobre esta coincidencia genética, lanzó: “Parientes lejanos, es un dato de color nomás”. En esta línea, se animó a elaborar su propia teoría sobre su parentesco: “Creo que abuela segunda”. Finalmente, remarcó que lejos está de querer sacar algún rédito de su historia y de sus antepasados. “Lo vuelvo a aclarar por las dudas, es un dato de color. Las familias nunca se conocieron y no lo quería contar porque no quiero que digan que me quiero agarrar de algo”, manifestó.

Así, la revelación sobre el parentesco entre Mirtha Legrand y Emanero quedó como una curiosidad familiar desconocida para el público. Más allá de la distancia generacional y del vínculo lejano que los une, la anécdota aportó un dato llamativo al árbol genealógico de una de las familias más emblemáticas del espectáculo y sumó un nuevo capítulo a las historias que rodean a la icónica diva de los almuerzos. “Suban esto a las redes sociales y mencionen a Mirtha. Yo creo que en dos semanas estarás comiendo con ella”, concluyó con humor Mario.