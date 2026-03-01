Mirtha Legrand reveló detalles de la fuerte interna con las autoridades de eltrece: "Estoy enojada"

En medio de una serie de especulaciones acerca del pase de Mirtha Legrand a Telefe y de la creciente interna con las autoridades de eltrece, fue la propia mítica conductora quien rompió el silencio y ventiló sus emociones al respecto. En este marco, hizo referencia tanto a los cambios que sufrió la dirección de la cocina en su programa como así también los motivos por el cual no invitó a los ejecutivos del canal a su cumpleaños número 99.

El palito de Jimena Monteverde a Mirtha Legrand

Desde que Jimena Monteverde comenzó la conducción de en La cocina rebelde (eltrece), se tuvo que realizar un cambio estructural en la cocina de La noche de Mirtha (eltrece). Esto llevó a que Mirtha Legrand se entere en vivo de que ya no iba a contar con la presencia de la chef ni tampoco iba a poder realizar los divertidos intercambios en las presentaciones de sus platos. Según las versiones brindadas en los medios, esto responde a una decisión de la cúpula del canal.

Mirtha Legrand

Este sábado 28 de febrero, la experta en gastronomía se presentó en el ciclo de La Chiqui y lanzó una frase que la dejó sin palabras. “Yo no estuve invitada a tu cumpleaños, Mirtha”, expresó Monteverde con picardía. La abuela de Juana Viale sonrió y rápidamente cambió el rumbo de la conversación consultándole cómo le estaba yendo con su nuevo proyecto televisivo.

Una vez que Jimena se retiró del recinto, la actriz exclamó al aire: "Estoy medio enojada con el tema de la cocinera, el canal me metió en un lío y no me consultaron. Igual después se me pasa”. Asimismo, se animó a pronunciar unas palabras acerca de los motivos por el que no invitó a Pablo Codevilla ni a Adrián Suar a su cumpleaños.

Mirtha hizo un balance de su cumple, de los presentes y de los ausentes

Aprovechando la presencia de Nancy Pazos, Mirtha Legrand se sometió a las preguntas lógicas de los grandes ausentes en su fiesta de cumpleaños número 99. El evento fue organizado por Marcela Tinayre y contó con la presencia de 74 personas, entre ellos Gustavo Scaglione, SEO de Telefe. La presencia del director ejecutivo de la competencia llamó poderosamente la atención, razón por la cual, se comenzó a especular acerca de un posible traspaso al canal de las pelotas. “¿Cómo puede ser que haya estado Scavio y no hayan estado los ejecutivos de este canal?”, interrogó jocosa la periodista.

Sin pelos en la lengua y con la honestidad brutal que la caracteriza, Mirtha disparó: “No, porque estaba enojada. Con la cocina y todo esto que hicieron en el canal, que no me gustó. Que no me consultaron tampoco, así que… pero a mí se me pasa”. Asimismo, explicó los contundentes motivos que tuvo para no invitar a Suar y a Codevilla a la histórica celebración de su natalicio. “No invité a las autoridades a mi cumpleaños porque el año pasado no vinieron, no pudieron venir y etcétera”, subrayó visiblemente molesta.

De esta manera, crece la tensión entre Mirtha Legrand y las máximas autoridades de Eltrece en lo que respecta a la estructuración de la programación. Cabe destacar que, aunque se está barajando en los medios la posibilidad de que Rosa María forme parte de la grilla de Telefe en 2027, lo cierto es que ella misma expuso sus intenciones de retirarse definitivamente de la pantalla chica en los próximos meses, inmortalizando su legado.

NB