El dirigente político, Horacio Rodríguez Larreta, y la mujer de 39 años, Milagros Maylin, contrajeron matrimonio este sábado, en el salón Le Dóme de Sofitel La Reserva Cardales, tras dos años de relación en los que se los pudo ver realmente enamorados.

Invitación de Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta para su boda

Recientemente, ambos estuvieron realizando un viaje hacia Asunción, Paraguay, para ver a Racing Club de Avellaneda enfrentarse al Cruzeiro de Brasil por la final de la Conmebol Copa Sudamericana 2024, certamen que tuvo como campeón al club del que es hincha el exalcalde porteño.

El espléndido look de Milagros Maylin para su boda con Horacio Rodríguez Larreta

El amor entre Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin surgió en 2022 cuando compartían algunas actividades políticas y también mantenían amigos en común, algo que facilitó que ambos se conocieran y que este sábado hayan dado el "sí" para acompañarse por el resto de sus vidas. "Me enamoré, estoy muy feliz (…) Me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro... Siento que ella me ablanda", había afirmado el referente político sobre lo que le generó su esposa en un reportaje con Luis Novaresio.

Y no solamente lo laboral y las amistades, sino que ambos coincidieron en la pasión: son hinchas de Racing Club de Avellaneda, que el sábado pasado fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 y los tuvo a ambos presentes en La Nueva Olla de Asunción, estadio del Cerro Porteño de Paraguay. El exjefe de Gobierno porteño no es alguien que le tema a expresarse y tiene muy buena oralidad, pero en redes supo halagar a su compañera de vida en la primera imagen que se conoció de ellos: “Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, transmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”.

Así fue el increíble look de Milagros Maylin para su boda con Horacio Rodríguez Larreta

Su vínculo amoroso fue escalando niveles y no solamente que frecuentaron diferentes acontecimientos, sino que también han compartido vacaciones en lugares como Punta del Este durante el 2023. Este acontecimiento también contó con la presencia de Serena Rodríguez Larreta, descendiente de Horacio Rodríguez Larreta.

Vestido de Milagros Maylin

Milagros Maylin deslumbró en su boda con una pieza de alta costura del atelier de Gabriel Lage, diseñada especialmente para ella. El vestido, elegante, puro y femenino, fue confeccionado en crepe marocain en un tono blanco nácar, y destacado por un bordado geométrico en los brazaletes y el cuello.

Lo complementó con un velo bordado mediante una técnica artesanal. Para completar su look nupcial, lució una diadema de cristales checos, tallada en cera de modelado y con un acabado en metal, realizada completamente a mano por la joyera Roxana Zerecki.