India, la hija de Emanuel Ortega reveló cómo está su papá luego de la separación de Julieta Prandi: "Es un proceso difícil"

India Ortega habló sobre la situación que atraviesa su padre, Emanuel Ortega, después de la ruptura con Julieta Prandi, anunciada apenas 27 días después del casamiento. La joven, que había manifestado su preocupación durante las primeras semanas, compartió cómo lo encuentra actualmente y se refirió a las consecuencias que tuvo la exposición pública del conflicto.

Sus palabras llegan después de varias intervenciones de personas cercanas a la expareja y de los cuestionamientos que surgieron alrededor de la noticia. Aunque aseguró que los ánimos están más tranquilos, reconoció que ciertos episodios le provocaron tristeza y explicó por qué hubiera preferido que algunos asuntos se resolvieran en la intimidad.

Cómo está Emanuel Ortega después de la separación de Julieta Prandi

India Ortega habló del estado emocional de su padre, Emanuel Ortega, durante una entrevista con Desayuno Americano, de América TV. "Mi papá está como puede estar, por suerte está mejor que desde el día uno", expresó. De esta manera, reconoció una evolución favorable, aunque aclaró que todavía atraviesa un momento delicado.

India Ortega habló sobre el presente de su padre y las repercusiones familiares.

El romance había comenzado en 2020 y desembocó en una ceremonia civil celebrada en septiembre de 2026. El encuentro reunió a familiares y amigos cercanos, pero el 12 de octubre la conductora anunció públicamente la separación, a menos de cuatro semanas de haber formalizado el vínculo.

Sobre esta etapa, la joven recordó que se trató de una relación de seis años. "Obviamente es un proceso difícil porque fue una relación larga y el amor no se termina de un día para el otro", sostuvo. Además, destacó que el músico continúa trabajando y procura concentrarse en sí mismo mientras atraviesa este cambio personal.

La conversación también abordó la manera en que se conoció la noticia. La publicación en Instagram le causó malestar, especialmente porque no había recibido información previa. Según explicó, hubiera preferido que los involucrados resolvieran primero sus diferencias en privado y comunicaran después lo sucedido, en caso de considerarlo necesario.

La expareja en una de las fotografías en las que aparecen juntos.

"Sí, dolió, pero porque hasta yo me enteré por esa publicación", contó al recordar cómo recibió el anuncio. Aclaró que no tenía nada en contra de la decisión personal de la conductora, aunque cuestionó el modo en que se hizo pública. "Yo no hubiese tomado esa decisión", admitió al explicar cómo habría manejado la situación.

La modelo ya había expresado su incomodidad con las intervenciones de personas cercanas a su exmarido durante una entrevista con LAM, cuando lanzó una frase que tuvo amplia repercusión: "No sabía que me había casado con tanta gente". Sus declaraciones estuvieron dirigidas a quienes, según explicó, opinaron sobre una intimidad que desconocían.

Por su parte, el cantante había manifestado públicamente que no había elegido atravesar aquella circunstancia. Durante los primeros días, su hija lo había descripto profundamente afectado, por lo que el nuevo testimonio permite conocer cómo transita esta etapa.

Una de las imágenes que muestra a la expareja durante su relación.

India Ortega defendió a Ana Paula Dutil y habló sobre las críticas familiares

India Ortega fue especialmente firme cuando le preguntaron por su madre, Ana Paula Dutil, a raíz de los comentarios que surgieron tras la ruptura de su padre con Julieta Prandi. "Mi mamá no tiene nada que ver con nada de lo que se está diciendo", afirmó. Además, negó que la exmodelo hubiera intentado interferir en el vínculo sentimental.

Según relató, su progenitora cerró sus redes sociales debido a los mensajes que estaba recibiendo. Los cuestionamientos incluso llegaron a la vía pública, donde algunas personas comenzaron a hacerle comentarios. Esta situación le generó especial malestar, ya que considera injusto que alguien ajeno a las decisiones de la pareja deba enfrentar esas repercusiones.

Para explicar su postura, recordó un episodio de su infancia. "Yo le pedí a mis papás de rodillas un día, por favor, sepárense porque ya está", contó. Según su percepción, ambos permanecían juntos por sus hijos, pese a que el amor se había terminado. Por eso, rechazó las versiones que sugerían un supuesto interés en retomar aquella historia. Durante la entrevista, también explicó que considera natural que dos personas que compartieron tantos años y tienen hijos en común mantengan gestos de apoyo. En ese sentido, defendió que su madre pudiera ayudar profesionalmente a su exmarido y rechazó que esa actitud debiera interpretarse como una intención de reconciliación.

Hacia el cierre, sostuvo que las diferencias ya fueron tratadas en privado, como considera que debería haber sucedido desde el comienzo. "Es tema de ellos que ya se resolvió por privado y está todo bien", expresó. También pidió que terminaran los señalamientos hacia quienes no participaron de lo ocurrido y dejó en claro que no pretende involucrarse en los motivos íntimos del distanciamiento.

Con este testimonio, India Ortega aseguró que Emanuel Ortega se encuentra mejor y continúa trabajando después de la separación de Julieta Prandi. Su intervención estuvo dirigida, además, a proteger a Ana Paula Dutil de las críticas que recibió y a dejar en claro que las decisiones sentimentales de la expareja no deberían involucrar al resto de la familia.