Emanuel Ortega habló por primera vez de su separación de Julieta Prandi: "No elegí estar en esta situación"

A una semana del comunicado de Julieta Prandi en el que anunció el final de su matrimonio con Emanuel Ortega, el músico se refirió públicamente a su presente sentimental. En diálogo con Sálvese quien pueda (SQP), el ciclo de América TV, compartió sus sensaciones sobre la actitud de la modelo y contó cómo atraviesa este momento personal.

La palabra de Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

Tras el sorpresivo anuncio de Julieta Prandi sobre el final de su matrimonio, Emanuel Ortega habló por primera vez frente a una cámara y se refirió al difícil momento personal que atraviesa. En una charla con el ciclo de espectáculos, el músico expresó su malestar por la exposición mediática, reconoció que todavía intenta asimilar lo sucedido y dejó en claro que no tiene intenciones de ventilar detalles de la ruptura. "No elegí estar en esta situación", dijo tajante.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega | CARAS

Al recordar el encuentro anterior con el notero, el artista explicó por qué le resulta incómoda la situación que atraviesa. “Cuando uno no elige estar en el ojo público antes de determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí y verte en un barro que vos no elegiste”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que no se siente preparado para hablar públicamente de lo ocurrido y que prefiere transitar este momento lejos de las cámaras.

Consultado sobre las declaraciones de algunos integrantes de su entorno, quienes fueron abordados por la prensa en medio de la repercusión de la noticia, aclaró que ninguno de sus familiares salió deliberadamente a hablar sobre la separación. “Es una familia grande, somos muchos y cada uno tiene su vida”, señaló. Además, evitó pronunciarse sobre las decisiones de su expareja y resumió sus sentimientos al recordar los seis años que compartieron: “Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé y que sobre todo respeto”.

Julieta Prandi, Emanuel Ortega | Instagram

La postura de Emanuel Ortega sobre las presuntas terceras personas en discordia

Otro de los temas que surgieron durante la entrevista fue la aparición de terceras personas en las versiones que circularon sobre la ruptura. Al respecto, Emanuel Ortega lamentó que otros nombres quedaran involucrados en una historia que debería permanecer en el ámbito privado. “Lo lamento mucho porque esto, de vuelta, arrastró a gente que no tiene nada que ver a un barro que no les pertenece”, remarcó. También insistió en que no eligió atravesar esta situación de manera pública y manifestó su preocupación por quienes quedaron expuestos en los medios.

Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una reconciliación con Julieta Prandi, el artista reconoció que todavía no tiene respuestas. “Estoy aturdido, estoy tratando de concentrarme en mi trabajo, distraerme con eso, que es lo único que a veces nos salva cuando nos pasa algo fuerte en la vida”, confesó. Sin dar precisiones sobre el futuro de la pareja, agregó que “el tiempo acomodará todo” y aprovechó la oportunidad para hacer un pedido directo: “Yo lo que sí les pido por favor es que la corten con las especulaciones”. Asimismo, agradeció el apoyo de Juan Alberto Mateyko, a quien conoce desde la infancia, y reiteró que no quiere que la situación siga creciendo en los medios.

Con estas declaraciones, Emanuel Ortega aportó la palabra que faltaba en medio de la repercusión que generó la separación. En los últimos días, hablaron su prima Luciana Salazar, su mamá Evangelina Salazar, sus hermanos Luis y Julieta, su sobrino Dante, su hija India y su exesposa, Ana Paula Dutil. Sin embargo, el músico eligió no profundizar en los motivos de la ruptura ni anticipar qué sucederá con su relación con Julieta Prandi. Su postura fue clara: atravesar el duelo en privado, resguardar a las personas involucradas y poner un freno a las versiones que terminan lastimando a quienes quedan en el centro de la escena.