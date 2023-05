¡Indignada! Sofía Aldrey atacó a Fede Bal: "Manipulador"

Fede Bal y Sofía Aldrey tuvieron una escandalosa separación hace un par de meses por las infidelidades del actor. Luego de un tiempo en silencio, asistió a una entrevista con Fer Dente y dio detalles de su situación sentimental, refiriéndose a su actual soltería. En el medio del reportaje, aseguró que la monogamia "no existe" y que no se puede jurar amor a una persona de por vida. La polémica no tardó en llegar, ya que los usuarios de las redes sociales arremetieron contra él, y su ex pareja no fue la excepción.

Sofía Aldrey, furiosa por los dichos de Fede Bal, compartió un posteo en Instagram que probablemente era dirigido a él. "Un día te das cuenta que hay otra clase de gente. Y dejás de ilusionarte con los narcisistas, que sólo van a enamorarse de sí mismos, y nunca van a poder acompañarte", decía la publicación que compartió.

Las indirectas de Sofía Aldrey a Fede Bal

Luego, el posteo seguía: "Y abandonás la tarea agotadora de esperar que los manipuladores se rediman, y que los estafadores morales se arrepientan. Hacete un favor, y pegá la vuelta, buscá en otro lado". Claramente, Sofía Aldrey se mostró molesta frente a las declaraciones de Fede Bal en Noche Al Dente, el programa de entrevistas que conduce Fer Dente.

La relación entre Fede Bal y Sofía Aldrey terminó de una manera escandalosa. En la polémica iniciada por las sospechas de la rubia en base a un lavarropas, se filtraron una lista interminable de chats del actor con otras mujeres que asegurarían que le fue infiel. Entre estas mujeres, están: Estefi Berardi, Claudia Albertario y Lourdes Sánchez.

Sofía Aldrey en Instagram

Sin embargo, parece que algunos de estos chats eran falsos, ya que las protagonistas se encargaron de desmentirlos sin dudarlo. Este fue el caso de Lourdes Sánchez y Flor de la V.

Luego de tres años en pareja, Sofía Aldrey decidió terminar su relación con Fede Bal por sus infidelidades, rubro en el cuál el actor tiene antecedentes. Por eso tiene sentido lo que plantea la rubia en este posteo, sintiéndose estafada luego de tanto tiempo juntos y de acompañarlo en momentos tan difíciles, como cuando lo diagnosticaron con cáncer de colon.

Fede Bal habló con Intrusos luego de su separación

Además, Sofía Aldrey sumó a otras personas en su posteo y las trató de "Vampiros emocionales y que quieren tu sangre fresquita. Se alimentan de tu vitalidad y energía. Son personas que se victimizan y te hacen creer que les debes algo".

La vida de Fede Bal luego de la escandalosa separación con Sofía Aldrey

Estefi Berardi reveló detalles en Mañanísima, ciclo conducido por Carmen Barbieri, de cómo es la vida de Fede Bal después del polémico y viral fin de su romance con Sofia Aldrey.

Todo comenzó cuando Barbieri confesó: “Yo lo felicito a mi hijo Federico cuando dice ‘yo me llevo tan bien estando solo con mi perro, soy tan feliz en la casa’, igual tiene sus bajones”.

Carmen Barbieri y Fede Bal

Al escucharla, la panelista agregó: “Él dice que su terapeuta le dijo ‘cómo esperas resultados distintos si haces siempre lo mismo’ entonces empezó a hacer cosas por primera vez”.

Luego, Estefi Berardi sumó sobre el presente de Fede: “Él lo contó en sus historias me parece, que empezó a tomar mate, a andar en bicicleta y que es algo nuevos, distinto para su vida”.

NL.