Fede Bal habló sobre cómo sufrió en el amor y admitió que le fueron infiel: ''He llorado''

Fede Bal volvió a hablar sobre el amor y las parejas, luego de su escandalosa separación con Sofía Aldrey en el verano. Durante la noche de ayer, fue el invitado de lujo en el programa ‘’Noche al Dente’’ con Fer Dente y se sometió a un ping pong de preguntas incómodas, en donde realizó declaraciones sobre su plano amoroso, soltería e infidelidades.

A lo largo de la entrevista se abarcaron muchos temas, pero Fer Dente fue directo al hueso y le consultó al actor si alguna vez le fueron infiel: “Sí, claro. ¿Pero cómo no?”, aseguró Fede. Decidido a ir por más, el conductor del ciclo le preguntó si todo se trataba de una venganza, pero Bal lo negó rotundamente: “Por supuesto que no, pero he llorado por amor. Agarrado de una almohada”, develó.

Luego, con el correr de la conversación, Dente decidió tocar el tema sobre las relaciones abiertas y la monogamia, por lo que Fede Bal manifestó: ‘’A raíz de todo esto, muchos amigos íntimos me han blanqueando que con sus parejas esto lo han hablado’’, haciendo referencia en abrir la relación para aventurarse con otras personas y continuó el actor: ‘’Está buenísimo tener una comunicación con tu pareja y poder llegar a un lugar. Yo creo que hoy en día la monogamia ya no existe’’.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Y añadió: ‘’En mí, creo que todo el mundo ya sabe que no existe y me parece que todos los humanos estamos cambiando. Hay gente que tiene otro tipo de educación, que vivió otras cosas, que no se lo permite. Un mandato familiar de otra manera y lo entiendo. Pero hoy yo no puedo entender una pareja donde le prometo amor de por vida a una mujer y decirle que va a ser la única mujer con la que voy a estar y que ella tampoco me lo prometa a mí. Estamos viviendo un momento de cambio sexual, de atracción, de vínculos’’, reveló Fede Bal.

Qué pasó con el lavarropas que descubrió la infidelidad de Fede Bal

Fede Bal tuvo un diálog con el medio Ciudad y reveló qué sucedió con el famoso lavarropas que descubrió los engaños y la crisis con Sofía Aldrey, que desencadenaron en una escandalosa separación que hizo temblar al mundo de la prensa y del espectáculo.

‘’¿Ya estás mandando la ropa sucia a un lavadero? ¿Te la plancha tu mamá?’’, le consultó el periodista en tono de broma al actor y este respondió: ‘’Qué lindo. Metiste un chiste y es bueno. Te lo voy a celebrar, cuando entra un chiste, entró", y continuó ‘’No. Sigo teniendo el mismo lavarropas, que casi que no lo uso yo. Está ahí y la verdad es que funciona bien. Centrifuga… La verdad es que no puedo decir mucho de eso’’’.

D.M