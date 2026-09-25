Yanina Latorre anunció su nuevo proyecto junto a MasterChef Celebrity: “Sumo un trabajo más a mi vida”

En la antesala del estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), Yanina Latorre confirmó su participación en el reconocido reality culinario. La noticia fue anunciada por la propia periodista en su programa, Sálvese quien pueda (SQP), por América TV. Sin embargo, tendrá un rol especial dentro del ciclo: será la encargada de recibir a los participantes una vez que finalicen su paso por la competencia.

Yanina Latorre se sumó a MasterChef Celebrity: el rol que tendrá en el reality

Yanina Latorre confirmó este viernes 25 de septiembre una importante incorporación a MasterChef Celebrity. La conductora anunció en su propio programa de espectáculos que será parte del ciclo de Telefe y tendrá un espacio dentro del streaming que acompañará al reality gastronómico.

Yanina Latorre | Instagram

La participación de la presentadora estará vinculada directamente con los participantes que vayan dejando la competencia. Una vez que termine la emisión principal del programa, la conductora recibirá a la figura que haya sido eliminada y realizará una entrevista para conocer sus primeras sensaciones después de abandonar el reality. "Sumo un trabajo más a mi vida", señaló. Acto seguido, añadió: "Costó decidirme".

De esta manera, ocupará un rol similar al que Santiago del Moro tenía en La Cumbre, donde entrevistaba a quienes dejaban la competencia. Según trascendió durante el anuncio, la idea es que cada participante que salga por decisión del jurada tenga su encuentro con la conductora y pueda contar cómo vivió su paso por el programa, además de repasar los momentos más destacados de su participación.

Yanina Latorre será parte del stream de MasterChef Celebrity | Instagram

Cómo será el nuevo streaming de MasterChef Celebrity

El segmento tendrá una duración aproximada de diez minutos y se emitirá una vez que finalice el bloque principal de Lola y Cachete. En ese momento, Yanina Latorre ingresará al streaming para recibir personalmente al participante eliminado y mantener una charla con él.

La nueva propuesta se suma al contenido que tendrá MasterChef Celebrity alrededor de la competencia televisiva. Cada eliminación no terminará con la salida del participante del reality, sino que continuará en el streaming con una entrevista en la que podrá hablar sobre su experiencia dentro de la cocina y sus expectativas después de dejar el programa.

Con esta incorporación, Yanina Latorre suma un nuevo desafío en televisión y se convierte en una de las figuras que estarán vinculadas al contenido digital de MasterChef Celebrity. Su participación comenzará con las eliminaciones y tendrá como objetivo acompañar la salida de cada famoso con una entrevista en vivo y darle continuidad a las historias de los participantes una vez que finalice su paso por la competencia. Así, explorará una nueva faceta en la conducción en uno de los programas más convocantes de la televisión nacional.