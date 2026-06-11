Filtraron la lista de convocados a MasterChef Celebrity: todas las sorpresas y a quiénes bajaron del reality

MasterChef Celebrity prepara una nueva edición con una lista de figuras que ya circula entre los productores y que anticipa un elenco variado. Los nombres que aparecen en este listado reflejan la intención de reunir personalidades del espectáculo, el deporte y el mundo digital, en una propuesta que busca mantener la frescura del formato. La selección incluye perfiles distintos que aportan diversidad y generan expectativa sobre la próxima temporada del programa.

Se conocieron los nombres de los posibles convocados a la próxima edición de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity avanza en la organización de su próxima temporada y ya se conocieron los nombres que podrían ser convocados. La producción trabaja sobre un listado que reúne artistas, periodistas e influencers, con el objetivo de integrar diferentes estilos en la competencia. La variedad de candidatos muestra la intención de combinar figuras reconocidas con nuevas caras, en una edición que promete sorprender.

MasterChef Celebrity

En las últimas horas, Marina Calabró filtró en Primicias Ya (América) los nombres de los posibles concursantes de la próxima temporada del reality de cocina. “Esto te va a interesar. Lista que está en la mesa de los decisorios para hacer la convocatoria. Vamos a aclarar porque si no parece lista de confirmados. No son confirmados, son aquellos a los que van a levantar el teléfono para convocarlos”, comentó la periodista.

Dentro de los nombres que aparecen en la lista de MasterChef Celebrity, la familia de Wanda Nara ocupa un lugar destacado. Se menciona a Nora Colosimo, madre de la empresaria, y a Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, quien estaría dispuesta a viajar a la Argentina para sumarse al programa. En cambio, según contó la panelista, Andrés Nara no figura entre los convocados, lo que marca una diferencia respecto de otras ediciones. “Daniela, la esposa de Maxi López, estaría bueno”, continuó.

En el programa también hablaron de Yanina Latorre, quien dejó una buena impresión, aunque sus compromisos laborales complicarían su participación en el reality. Entre las sorpresas aparecen Nati Jota y Débora Nishimoto, conocida como “China”, quienes representan a una generación vinculada al mundo digital. “Quedaron recontentos con la participación de Yanina Latorre el año pasado, pero tiene radio, tele… la quieren, pero va a estar difícil”, se señaló.

De Juli Poggio a Gimena Accardi: Todos los nombres de la próxima edición de MasterChef Celebrity

Otro de los nombres que genera expectativa es el de Juli Poggio, quien ya habría avisado en algunos de sus compromisos laborales que se prepara para ser parte de la competencia. A ella se suman Santi Talledo, figura del streaming de Luzu TV, y Mernuel, que llega desde el universo digital y ya tuvo un paso por el programa. “Juli Poggio, que te diría que esta ya sí, esto es un sí. Porque en algunos compromisos que tiene tomados, ya avisó que va a ser MasterChef”, comentó Marina Calabró.

MasterChef Celebrity

La producción también tiene en carpeta a Topa y a Guillermo Andino, periodista con trayectoria en televisión. Gimena Accardi aparece como otra de las posibles convocadas, junto con Camila Galante, esposa del futbolista Leandro Paredes. El listado se completa con Guido Zaffora, quien además colaboró en el armado de la nómina que filtró la periodista. La estrategia detrás de esta selección es reunir perfiles variados que combinen figuras del espectáculo, del deporte y del mundo digital.

De esta manera, MasterChef Celebrity y su producción buscan mantener su atractivo y captar la atención de diferentes audiencias. La mezcla de personalidades conocidas y nuevas caras promete un elenco diverso y dinámico. “Es importante destacar que esta lista no representa confirmaciones oficiales, sino nombres que la producción tiene en mente para levantar el teléfono y convocar”, comentó Marina Calabró.

MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity avanza hacia una nueva temporada con una lista de posibles convocados que ya circula entre los seguidores del programa. Los nombres que aparecen reflejan la intención de reunir perfiles variados, desde figuras del espectáculo hasta representantes del mundo digital y deportivo. La propuesta busca mantener el atractivo del formato con un elenco diverso que pueda conectar con distintas audiencias.

VDV