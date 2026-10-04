Maru Botana, a sus 57 años: “Cuando entrenás te alimentás diferente. Comés pensando en tu entrenamiento”

Maru Botana volvió a quedar bajo la lupa desde su incorporación al jurado de MasterChef Celebrity (Telefe), donde cada devolución y cada gesto frente a los platos de los participantes gana rápidamente repercusión. En los últimos días, la forma en la que realiza sus degustaciones despertó comentarios y puso el foco sobre cuánto prueba durante el programa.

En medio de ese escenario, algunas declaraciones que la cocinera había realizado años atrás vuelven a tomar relevancia. Mucho antes de esta polémica televisiva, la jurado habló sobre su vínculo con la alimentación, el ejercicio y la disciplina con la que organiza sus días, lo que permite entender mejor cuáles son esos hábitos que sostiene desde hace un tiempo.

La alimentación y la rutina de Maru Botana

En una entrevista publicada por Infobae en 2023, Maru Botana fue consultada directamente sobre cuánto probaba de aquello que cocinaba. “Pruebo bastante”, respondió antes de explicar que desde hace años mantiene una conducta muy ligada al ejercicio y que esa disciplina también modificó la manera en la que organiza su alimentación.

Maru Botana reveló cómo es su vínculo con la comida

A partir de esa rutina, la cocinera sostuvo que entrenar todos los días la llevó a elegir sus comidas de otra manera y aseguró que termina “comiendo pensando en el entrenamiento”. En aquel momento también contó que realizaba cerca de dos horas de actividad física por jornada, muchas veces desde muy temprano, y que con los años había incorporado nuevos alimentos y semillas a su dieta.

Cómo es el entrenamiento que Maru Botana sostiene a los 57 años

Maru Botana continúa reservando las primeras horas del día para realizar actividad física. En septiembre de 2026 contó que suele comenzar a entrenar cerca de las cinco de la mañana, antes de llevar a su hija al colegio y afrontar una agenda que también incluye las grabaciones del reality y el trabajo en sus locales.

Esa organización muestra que el ejercicio sigue ocupando un lugar importante en su día a día. La actividad física aparece como uno de los hábitos que logró sostener con el paso del tiempo, incluso en una etapa marcada por mayores compromisos televisivos y profesionales.

La elección de entrenar antes de que comiencen el resto de sus obligaciones también da cuenta de la prioridad que le asigna a esa práctica. En una etapa en la que combina la familia, los emprendimientos gastronómicos y sus compromisos televisivos, la cocinera mantiene esta rutina como parte estable de su organización personal.

Las degustaciones de Maru Botana en MasterChef

Maru Botana quedó en el centro de distintos comentarios durante las primeras emisiones de MasterChef Celebrity por la cantidad de comida que prueba en cada devolución. La cuestión tomó mayor repercusión durante una emisión de #ReactMasterChef, cuando Yanina Latorre siguió con atención una de sus degustaciones y cuestionó, en tono irónico, el tamaño de los bocados que elegía. Las observaciones terminaron instalando la discusión alrededor de la nueva jurado, que reemplazó a Donato de Santis en esta temporada y comparte el panel con Martitegui y Damián Betular.

Maru Botana compartió cómo fueron sus primeros días en MasterChef

El presente de Maru Botana en el certamen de cocina volvió a poner el foco sobre una relación con la comida y el entrenamiento que la pastelera ya había explicado años atrás. Mientras sus degustaciones generan comentarios dentro y fuera del programa, sus propias declaraciones permiten recuperar una parte de su rutina personal que continúa vigente. La alimentación, el ejercicio y la disciplina forman parte del esquema que sostiene a los 57 años, en paralelo con una etapa profesional marcada por su regreso a la televisión y por una exposición renovada frente al público.