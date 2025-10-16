Julia Calvo, sin filtro, revela quién es el peor jurado de MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity arrancó con todo, con la conducción de Wanda Nara y los temidos jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular listos para evaluar a los participantes en cada prueba culinaria. Desde el primer programa, el público pudo ver la combinación de tensión, creatividad y diversión que caracteriza al ciclo.

Emilia Attias, Agustín Sierra y Julia Calvo en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Entre los participantes, Julia Calvo se perfila como una de las favoritas, no solo por su talento sino también por su simpatía y carisma. La actriz concedió una entrevista a Moskita de Medianoche por La Once Diez, donde habló sobre la dinámica entre compañeros, su experiencia en las pruebas y cómo percibe a los jurados detrás de cámaras.

La experiencia de Julia Calvo en MasterChef Celebrity

Durante la charla, Julia Calvo destacó el compañerismo y la camaradería que se generó entre los participantes: “Se armó un grupo hermoso”, afirmó. Del mismo modo reveló una de las cosas que más le cuesta: “La gran pesadilla es ir al mercado, porque no sabés bien dónde están las cosas. Ahí Wanda te va ayudando”, contó.

MasterChef Celebrity

Además, Julia Calvo aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo de alguno de sus compañeros en el reality: “Eugenia Tobal es muy prolija y sabe lo que hace; Ian Lucas se hizo un recontra cuaderno con todo, presenta bien, presenta rico; y Evangelina Anderson es buenísima también”, comentó.

Julia Calvo revela quién es el peor jurado

Más adelante, Julia Calvo se refirió a los jurados más temidos de la TV y cómo los percibe detrás de cámaras: “El que yo pensaba que era el menos amigable es un sol, me pareció una ternura Martitegui. Es el que viene, te ayuda. El Tano también, de repente es una ternura, y Betular es un chinchudo”, lanzó la actriz.

MasterChef Celebrity

Además, Julia Calvo reafirmó que detrás de las caras serias y los delantales impecables hay un grupo cálido y cercano, donde la ayuda mutua y el buen clima se combinan con la competencia: “Se armó un grupo hermoso y nos ayudamos entre todos”, agregó nuevamente, destacando la amistad que se generó durante las largas jornadas de grabación. Con estas declaraciones, la actriz ofrece un abreboca de lo que los televidentes podrán ver en esta edición de MasterChef Celebrity, mostrando tanto la tensión de las pruebas como la calidez humana detrás de los delantales.