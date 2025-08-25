La inesperada persecución de Anamá Ferreira al sufrir un robo: corrió y redujo al ladrón

Este fin de semana, Anamá Ferreira fue víctima de un lamentable hecho de inseguridad. De paseo con su amiga por las históricas calles de Recoleta, la empresaria brasilera salió a correr a un delincuente que le había sustraído una costosa cartera a su compañera enfrentándose en primera persona al peligro. Así lo contó esta mañana en el magazine Arriba América, el programa emitido por América.

La vedette no dudó en poner en riesgo su vida para ponerse cara a cara con el malviviente que se quería quedar con pertenencias ajenas. En tacos y con un coraje verdaderamente envidiable, pudo reducirlo, aunque afirmó que tres deliverys la ayudaron en su hazaña.

Anamá Ferreira fue víctima de la inseguridad | Instagram

Así fue como Anamá Ferreira atrapó al ladrón

"Fuimos a un show, bajamos del taxi, era temprano, 9 de la noche, y no había nadie, empezamos a caminar", comenzó diciendo Anamá Ferreira poniendo a los espectadores en contexto. Pese a que los segundos en los que duró el atraco fueron confusos, la exmodelo recordó que el ladrón le pasó por al lado y le arrebató la costosa cartera a la mujer que se encontraba con ella.

“Mi amiga no podía correr porque tiene un problema en el pie. Yo salí corriendo como una loca a los gritos”, confesó entre risas. Sin embargo, reflexionó sobre este accionar, que le pudo haber costado la vida. “Me fui encima, el instinto, no sé, no debería hacerlo. Yo entreno, soy muy buena boxeadora. No sabes si la persona tiene un cuchillo o un arma", exclamó visiblemente movilizada por la situación.

Afortunadamente, este episodio de inseguridad no pasó a mayores y pudo ser socorrida por tres deliverys que se encontraban trabajando en el lugar. Asimismo, repudió la falta de presencia policial en uno de los puntos turísticos más sofisticados de Buenos Aires puesto a que el sujeto escapó luego de haber recibido una paliza.

Anamá Ferreira contó cómo fue que hicieron justicia por mano propia

No conforme con atrapar a mechero, Anamá Ferreira se sinceró y contó en primera persona cómo fue que los trabajadores motorizados hicieron justicia por mano propia: "Vinieron tres de los deliverys, que les agradezco y no sé quiénes son, que lo agarraron y ya le pegaban, no está bueno eso. Uno de los deliverys me sacó de encima del tipo y me dijo ‘Ya está, Anamá, ya está’”.

Aunque reconoció que “no está bueno” agredir a una persona por más que haya hecho algo terrible, la fundadora y directora de la agencia de modelos Anamá Models manifestó que es un acto que la sociedad realiza cansada de vivir entre tanta impunidad.

Anamá Ferreira corrió en tacos y atrapó a un ladrón | Twitter

Finalmente, Anamá Ferreira explicó cómo fue el inesperado desenlace de uno de los momentos más peculiares de su estadía en Argentina: "Gritaba a mi amiga que llamara la policía y lo soltamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado? Yo miré todo, sabía lo que tenía puesto (el delincuente)".

NB