Lali Espósito brilla como jurado de "La Voz Argentina" y se prepara para cantar en el estadio Vélez en septiembre. En medio de un exitoso presente, la cantante sorprendió a sus fanáticos y seguidores de las redes sociales al compartir un rincón muy especial de su hogar. ¿El motivo? Cuenta con retratos de sus máximos ídolos de la música y rinde homenaje a un futbolista argentino.

Por primera vez, Lali Espósito abrió las puertas de su casa

Lali Espósito siempre fue muy reservada y discreta a la hora de mostrar su residencia, y fueron pocas las veces que dejó ver algo a través de sus redes sociales. Pese a su decisión, esta vez fue la propia artista quien compartió, por primera vez, el particular detalle que tiene la decoración de su hogar.

Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 12 millones de personas, la jurado de "La Voz Argentina" dejó ver los retratos que tiene en la pared, que está próxima a la escalera y que conecta los dos pisos de su casa, de sus referentes en la música. Según se puede observar, hay imágenes de artistas nacionales, como Charly García, Gustavo Cerati, Indio Solari y de cantantes internacionales que la joven admira como Mick Jagger y Cher.

Lali Espósito

En su posteo también se podía ver que, además de tener presentes a figuras de la industria musical, tiene un cuadro con una foto de Diego Maradona junto a su mamá, Doña Tota. Como todo lo que decide compartir con sus fans, esta publicación no pasó desapercibida para ellos.

Así, Lali mostró el rincón más preciado de su propiedad con un video musicalizado con "Penumbras", la exitosa canción de Sandro, y asegurando sobre el mismo: "Mis referentes, los que me marcaron y me acompañan en mi vida”.

Asimismo, enfocó a su mascota y la de su novio, Pablo Rosemblat, que se encontraban jugando en las escaleras. Los gatitos, sin dudas, causaron mucha ternura y fueron parte de un escenario hogareño que la artista disfruta cuando se apagan las luces de la fama y se conecta con su lado más íntimo.

Cabe recordar que la actriz se luce cada noche como jurado de "La Voz Argentina" junto a Miranda!, Soledad Pastorutti y Luck Ra. Recientemente, en la etapa de los knockout se mostró junto a Zoe Gotusso, su colega y amiga, para ayudar a los participantes de su equipo a avanzar a la siguiente etapa.

Lali Espósito

De esta manera, por primera vez, Lali Espósito abrió las puertas de su casa y dejó ver los retratos que completan su decoración. Los mismos pertenecen a sus máximos referentes de la música y el fútbol argentino, los cuales marcaron su vida y carrera profesional.