Flor de la V no estuvo frente a la conducción de Intrusos en los últimos días y esto sorprendió, ya que en medio de la polémica que causó la entrevista a Jey Mammón y los cambios en América TV, comenzaron a surgir muchas incógnitas sobre que le pudo haber pasado a la conductora.

Sin embargo, cualquier tipo de rumor se despejó, ya que el verdadero motivo de la ausencia de Florencia Trinidad, es que se encuentra disfrutando de unas mini vacaciones en el sur argentino junto a su marido, Pablo Goycochea y sus dos hijos Isabella y Paul.

Flor de la V, Pablo Goycochea y sus dos hijos

En plena temporada de invierno, la familia de la conductora se dirigió a San Martín de los Andes para aventurarse en la nieve y despejarse durante unos días, a puro relax en la naturaleza, cargar energías y volver con todo.

Mientras tanto, Marcela Tauro se encuentra reemplazando a Flor de la V y se avecinan nuevos cambios para el programa de espectáculos. Con la vuelta de Mariana Fabbiani por la pantalla chica, el horario habitual de Intrusos se verá afectado y sea modificado. A partir de la semana que viene, arrancará a las 12:30 del mediodía, una hora antes de lo que solía empezar.

¿Qué dificultades está atravesando América TV?

Desde Twitter, el periodista reveló los problemas que está teniendo América y su completa situación, respecto a sus proyectos que vienen atrasados: “Complicados los debuts en América TV. Se atrasó una semana el estreno de Mariana Fabbiani. No conforman los pilotos y no le pegan a la escenografía. Lo de cuervotinelli es peor. No tiene estudio. Caídos los de Canal 9 fue por Cuyo, en Martinez. Pero ahí tiene que negociar con Nacho Viale y la moneda de cambio es Mirtha en América”, comenzó diciendo.

El tweet de Jorge Rial

Finalmente, Jorge Rial brindó más detalles: ‘’A eso se le suma que ningún proveedor quiere trabajar para el conductor si no aparece la tarasca antes. Cheques no, porque tienen la mala costumbre de volar. Por ahora, la única muestra de la nueva gestión es Alf. Y no arrancó muy bien. Ampliaremos”, cerró.

D.M