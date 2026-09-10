Isabel Macedo se suma a la tendencia del cuero con un look sofisticado y sensual

Isabel Macedo volvió a sorprender a sus seguidores de las redes sociales con una apuesta de moda que combina elegancia, sensualidad y una de las tendencias que pisa fuerte esta temporada. Se trata del cuero, el cual se encuentra presente en gran parte de su estilismo.

Tapado y botas XL: Isabel Macedo sorprendió con un look de cuero que se llevó todas las miradas

Isabel Macedo volvió a demostrar su estilo a la hora de elegir sus looks y apostó por una de las tendencias que pisa fuerte esta temporada: el cuero. La actriz sorprendió con un outfit que combina prendas de fuerte presencia con una pieza femenina y ceñida, logrando un resultado sensual, elegante y sofisticado.

La artista llevó un tapado largo de cuero, una de las prendas que vuelve a instalarse como imprescindible para los meses más fríos. De líneas elegantes y con una presencia contundente, la pieza funciona como abrigo pero también como elemento clave para transformar por completo su look. El cuero también estuvo presente en sus botas XL, otro de los grandes recursos de la temporada. El calzado, de caña alta y taco fino, acompaña la silueta y genera una continuidad visual con el tapado.

Isabel Macedo sorprendió con un look de cuero que se llevó todas las miradas



El cuero vuelve a ocupar un lugar destacado entre las tendencias de moda y esta vez aparece en una versión más sofisticada. Lejos de quedar limitado a camperas o accesorios, el material se incorpora a distintas prendas y permite construir estilismos completos, con una estética urbana, elegante y con mucha personalidad.

En el look de Isabel Macedo, el cuero aparece tanto en el abrigo como en las bucaneras, creando una especie de marco alrededor del vestido bordó que completa su outfit. Esta elección potencia la presencia de las prendas y demuestra que es posible apostar por esta tendencia de manera contundente sin perder femineidad.

Isabel Macedo sorprendió con un look de cuero que se llevó todas las miradas

Además, el largo del tapado aporta movimiento y elegancia. La pieza se convierte en protagonista y transforma un vestido sencillo en un outfit mucho más impactante. Las botas bucaneras, por su parte, refuerzan esa impronta y estilizan visualmente las piernas.

Bordó, el color que eleva el look de Isabel Macedo y rompe con la paleta oscura

El diseño bordó de silueta al cuerpo aportó color y elevó el look de Isabel Macedo. Asimismo, el atuendo sumó una cuota de sensualidad al conjunto. Uno de los grandes aciertos de su propuesta está en la elección de la tonalidad. El bordó se caracteriza por ser un tono profundo, elegante y versátil, ideal para construir looks de temporada con una impronta más sofisticada.

Bordó, el color que eleva el look de Isabel Macedo y rompe con la paleta oscura



En este caso, el vestido ceñido permite que el color se luzca y su intensidad contrasta con el cuero oscuro del tapado y las botas, generando así una combinación equilibrada entre sensualidad y elegancia. Con este conjunto, Isabel Macedo demuestra cómo combinar prendas de fuerte personalidad sin sobrecargar el resultado final. El cuero aporta carácter, el bordó agrega sofisticación y la silueta del vestido brinda sensualidad.

De esta manera, Isabel Macedo se suma a la tendencia del cuero con un look sensual y sofisticado. Su combinación confirma que este material se aleja de la inspiración rockera para acercarse a estilismos sofisticados, sensuales y femeninos.