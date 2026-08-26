Isabel Macedo sobre volver a ponerse en la piel de Delfina Santillán Torres Oviedo: "Fue un regalo"

Con mucha alegría y emoción. Así transitó Isabel Macedo el volver al personaje que la llevó a la fama. “Pensé que el cierre ya se había hecho hace más de veinte años, con Floricienta. Es increíble cómo quedaron esas historias en el corazón de la gente. Que me llamaran para volver a hacerlo fue un regalazo”, asegura la actriz que, otra vez en la piel de Delfina Santillán Torres-Oviedo, revivió a su icónica villana en “Margarita”, la serie y spin-off que continúa el universo de la historia creada por Cris Morena y estrenó su última temporada en HBO Max, la plataforma que reúne sus tres temporadas completas.

Isabel Macedo volvió a personificar a Delfina Santillán Torres-Oviedo

“Ahora, además, puedo compartirlo con mis hijas (Julia, de 4, y Belita, de 8, que tuvo con su esposo, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey). Ellas fueron descubriendo este mundo de mamá actriz. Yo pensé que iba a ser difícil porque Delfina es muy mala, pero ellas ya se acostumbraron. Pasaron de preguntar por qué la gente me pedía fotos a verlo como algo natural. Se quedan dormiditas en el sillón del teatro y ven cómo esa ‘bomba’ de Delfina se convierte de nuevo en Isabel para volver a casa. Me interesa que sepan que la vida es un montón de cosas; hoy mamá es Delfina y se cuelga de un arnés, pero el año que viene puede estar dentro de un disfraz de oso haciendo otro show. Quiero que valoren el trabajo del artista y que disfruten el momento”, contó Isabel en diálogo con CARAS.

—¿La maternidad la colocó en un lugar distinto como actriz?

—Fueron decisiones importantes (sobre priorizar el cuidado de la familia y vivir en Salta por años). Mientras algunos decían que iba a dejar todo, yo estaba feliz con lo hecho y con formar una familia. Igual, cuando surgía algo que me encantaba, venía a Buenos Aires a trabajar. Sin embargo, esta última temporada de Margarita fue más cansadora. Vivir en Salta y viajar a Uruguay se me hizo pesado, así es que necesitaba asentarme de nuevo en Buenos Aires.

En diálogo con CARAS, Isabel Macedo contó cómo vive el éxito y el final de esta nueva serie.

—¿Se imagina un spin-off de su villana?

—¡Por Dios, me encantaría! Tiene toda la crudeza y realidad necesaria. Es algo que vamos a ver en la serie, pero me fascinaría que tuviera su propio espacio.