Isabel Macedo contó que se agranda su familia: la emoción de sus hijas

La casa de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se llenó de ternura en los últimos días con una noticia muy especial. La actriz decidió compartir con sus seguidores un momento íntimo y familiar, la llegada de Molly.

Isabel Macedo

A través de sus redes sociales, Isabel Macedo publicó un video en el que muestra cómo sorprendió a sus hijas, Belita y Julia Urtubey, al presentarles a la pequeña perrita llamada Molly. La escena estuvo cargada de emoción con las niñas reaccionando entre risas, abrazos y mucha curiosidad.

La sorpresa de Isabel Macedo que emocionó a sus hijas

En el video que compartió Isabel Macedo, primero se la escucha pidiéndoles a sus hijas que cierren los ojos para revelarles una sorpresa. “Hola, mi amor. Ahora sí llegó el momento de conocer a toda tu familia. Cierren los ojos”, dice la actriz antes de mostrarles a la cachorra.

La reacción de las niñas fue inmediata. Belita no se pudo contener y gritó: “¡Es un perro! Cuidado, que es un perro de verdad…”. En cuestión de segundos, ambas comenzaron a jugar con Molly en el jardín, llenándola de caricias y besos mientras la recorrían por la casa para mostrarle su nuevo hogar.

Molly, la nueva integrante de la familia

La cachorra, de raza Pointer, fue recibida con muchísimo cariño por toda la familia. En las imágenes que compartió Isabel Macedo también se pueden ver algunos de sus primeros momentos en la casa: desde su primera siesta hasta los juegos con su primer peluche.

Juan Manuel Urtubey

La emoción también llegó a las redes sociales. Entre los comentarios destacados apareció el de su pareja, Juan Manuel Urtubey, quien celebró la llegada de la nueva mascota con un mensaje lleno de humor y cariño: “Molly, te amo. Se agranda la familia… Milo, Cachita, Trancas, Rosibella… y los que vendrán”, escribió en el posteo de Isabel Macedo, dejando en claro que la pequeña Molly ya ocupa un lugar muy especial en el hogar.