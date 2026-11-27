Jennifer López compartió una serie de imágenes de su hogar durante la celebración de acción de Gracias y dejó ver algunos de los rincones de su intimidad. Con una estética cálida, piezas de inspiración vintage y arreglos florales de temporada, la artista mostró una decoración que combina muebles antiguos, materiales naturales y una paleta de colores suaves.

Así es el living de Jennifer López

La publicación también tuvo un costado familiar. La cantante contó que recibió la celebración rodeada de sus seres queridos, con sus hijos que regresaron de la universidad para pasar el fin de semana. Entre los preparativos para cocinar y compartir las tradiciones del día, dedicó unas palabras a la gratitud y recordó una experiencia de su infancia que hoy adquirió un significado especial.

El living de Jennifer Lopez y los muebles antiguos que aportan calidez a su casa

Uno de los espacios de la casa de Jennifer López que más se destacó en las imágenes fue el living, ambientado con amplios sillones blancos, almohadones en tonos neutros y muebles de aspecto antiguo. En el centro del ambiente, una mesa ratona de madera rústica concentra buena parte de la atención, acompañada por bandejas, objetos decorativos y pequeños accesorios que refuerzan el estilo clásico de la vivienda.

Así es el living de Jennifer López

En otro de los rincones se pudo ver un mueble de madera sobre el que descansa una radio de estética retro, junto a un gran jarrón cerámico con flores secas. La combinación de piezas con apariencia envejecida y elementos decorativos más sencillos le da personalidad al espacio, sin perder la sensación de armonía que caracteriza al resto de los ambientes. La cantante mostró un sillón mecedor de estructura oscura, con apoyabrazos curvos y almohadones claros, ubicado junto a una puerta que conecta con el exterior.

Flores otoñales, tonos tierra y detalles románticos en la decoración de Jennifer Lopez

Los arreglos florales ocupan un lugar especial en la ambientación de Jennifer López. Uno de los más llamativos reúne ramas altas, hojas en tonos rojizos, anaranjados y cobrizos, pequeños frutos y rosas de diferentes tonalidades. La paleta cromática acompaña esa misma búsqueda: el blanco, el beige, el marrón y los tonos tierra predominan en los distintos espacios. Los textiles claros suavizan la presencia de los muebles de madera, mientras que las flores y los objetos antiguos funcionan como puntos de atención. El resultado es una decoración de aire romántico y clásico, en la que cada elemento contribuye a crear una atmósfera acogedora

Así vivió Jennifer López el Día de acción de gracias

Junto a las imágenes, Jennifer Lopéz acompañó la publicación con una reflexión sobre el significado de Thanksgiving y el valor de compartir la fecha con su familia. Recordó que, cuando era pequeña y vivía en Nueva York, solía mirar West Side Story con su madre y sus hermanas, mientras soñaba con algún día poder cantar, bailar y actuar. Así, entre los rincones de su casa y una celebración familiar, la intérprete compartió una postal de su presente, marcada por los recuerdos, la gratitud y los pequeños detalles de su vida cotidiana.