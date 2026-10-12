Adiós al tradicional balayage: Cande Tinelli se sumó a la técnica de decoloración furor para iluminar el rostro

Cande Tinelli sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrar el nuevo cambio de look que eligió para renovar su imagen. La hija de Marcelo Tinelli compartió un breve video en sus historias de Instagram en el que dejó ver el resultado de su visita a la peluquería y presentó una apuesta de coloración que busca aportar luminosidad al rostro.

Cande Tinelli reveló el cambio que se hizo en el pelo

Fiel a su costumbre de compartir con sus seguidores las transformaciones de su cabello, Cande Tinelli volvió a captar la atención con una modificación que no pasó inadvertida. Esta vez, además de mostrar el resultado, se tomó la situación con humor y acompañó la publicación con una broma sobre su cambio de look.

El cambio de look de Cande Tinelli//Instagram

La hija del conductor optó por una técnica de decoloración que gana protagonismo entre las tendencias de belleza por su capacidad para iluminar las facciones sin necesidad de aclarar todo el cabello. En el video se la puede ver con el pelo recogido y dos mechones rubios que enmarcan su rostro y contrastan con el resto de su cabellera.

“Por tener dos mechones me creo rubia”, escribió divertida, al mostrar su renovada imagen. La elección se caracteriza por concentrar la iluminación en dos secciones delanteras, una alternativa que permite modificar la apariencia general del cabello con un cambio puntual, sin recurrir a una coloración uniforme.

El cambio de look de Cande Tinelli//Instagram

Este tipo de aclarado frontal se convirtió en una opción para quienes buscan darle luz al rostro y sumar contraste a su melena. A diferencia de otras técnicas como el balayage que distribuye un degradado en todo el cabello, la propuesta concentra el protagonismo en los mechones que rodean la cara.

Este recurso, conocido como money piece, ilumina las facciones, aporta profundidad y enmarca el rostro sin necesidad de teñir todo el pelo. Puede llevarse con un rubio platinado para lograr un efecto más marcado o con tonos miel y dorados para conseguir un resultado más sutil y natural. Además, es una alternativa versátil que permite renovar el look y sumar un toque moderno sin recurrir a un cambio de color radical.

El día que Cande Tinelli se hizo un tratamiento capilar con células madre

El nuevo look también permite recordar la última transformación capilar que Cande Tinelli había mostrado meses atrás. En aquella oportunidad, la influencer publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que lucía una melena larga, lisa y teñida de rubio claro, una elección que se alejaba de los colores oscuros y contrastantes que había llevado en otras etapas.

En esa ocasión, el rubio se destacaba por su tonalidad uniforme y sus matices suaves, que iluminaban el rostro. Junto a aquella publicación, la hija de Marcelo Tinelli también hizo referencia al procedimiento al que se había sometido y escribió: “Tratamiento de células madres”.

Cande Tinelli//Instagram

Este tipo de procedimiento tiene varios beneficios, entre ellos, ayuda a rejuvenecer, engrosar y evita la caída del cabello. Además, ayuda a fortalecer y darle brillo a la melena. Sin lugar a dudas, la influencer dedica especial cuidado a su pelo y por tal motivo, sumó esta nueva técnica innovadora.

Ahora, con dos mechones rubios como protagonistas, la hija de Marcelo Tinelli vuelve a experimentar con su imagen y se suma a una tendencia que apuesta por iluminar el rostro a través de pequeños detalles. Una vez más, Cande Tinelli convirtió su cambio de look en contenido para sus seguidores y demostró que no siempre es necesario transformar toda la melena para conseguir un efecto diferente.