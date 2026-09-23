Jennifer López tiene el look de gimnasio definitivo: catsuit chocolate, gafas de sol y bolso

Es una estrella muy glamorosa pero también una mujer de hábitos sanos y de fuerte personalidad que, en pos de su salud, no duda en esforzarse a diario. “Se trata de comer sano, hacer ejercicio y ser constante. Lo repito siempre”, suele asegurar Jennifer López cada vez que le consultan la fórmula para lucir su figura tonificada y espléndida a los 57 años.

J.Lo en su look de catsuit color marrón.

La actriz y cantante fue vista dirigiéndose al gimnasio en Santa Mónica, donde presumió sus curvas con un catsuit ajustado de color marrón oscuro, tono que ha lucido en muchas de sus apariciones y sigue siendo tendencia. Experta en moda, completó el look zapatillas deportivas y medias blancas, gafas de sol y un bolso con cadenas en el mismo tono.

J.Lo sobre las claves de su bienestar: "Muy rara vez falto a mi entrenamiento"

“Levanto pesas. Ahora hago mucho ejercicio con pesas porque a medida que envejecemos perdemos masa muscular. Necesitamos fortalecer los músculos para mantener una apariencia juvenil”, reveló la estrella. La misma que sin dudarlo reconoció: “Muy rara vez falto a mi entrenamiento. A veces trabajo hasta muy tarde la noche anterior y pienso ‘¡Uf, hoy no puedo hacerlo!’ Pero me digo a mí misma ‘¡Hazlo. Sólo es una hora!’. Se trata de convencerte a ti misma de no ser una vaga”.

J.Lo completó el look con zapatillas deportivas, medias blancas, gafas de sol y un bolso con cadenas en el mismo tono.

Según reveló Dodd Romero, su entrenador personal, Jennifer entrena no menos de tres días a la semana. También utiliza el Método Tracy Anderson, una combinación de cardio con baile, ejercicios en colchoneta y ejercicios de fuerza con bandas de resistencia y pesas ligeras.

Fotos: GROSBY GROUP.