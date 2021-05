Jennifer López recordó sus mejores años con un video en donde aparece Ben Affleck

Desde hace un par de días los rumores sobre una posible reconciliación entre Jennifer López y Ben Affleck a 17 años de su ruptura comenzaron a sonar con fuerza, y ahora que la dupla fue fotografiada disfrutando de una escapada de fin de semana, ya no quedan dudas que algo pasa ahí.

En medio de las versiones, ahora la diva del Bronx compartió un video en las redes que pareciera ser un guiño hacia la situación sentimental que atraviesa.

Como recuerdo del lanzamiento de uno de sus álbumes más exitosos, JLo mostró un clip de Jenny from the Block, la canción en cuyo video aparecían detalles de su intimidad, en especial de ese momento en que ella y Affleck eran la pareja predilecta de los paparazzi.

"Todos mis álbumes son muy especiales para mí, pero This Is Me es mi álbum favorito que he hecho ¡hasta ahora! Sé que muchos de ustedes me han escuchado decir eso antes, así que en honor a mis #JLovers que lo ayudaron a volver a ingresar en las listas de álbumes OTRA VEZ después de 19 años ... aquí hay un pequeño #TBT", escribió en la publicación.

Ben Affleck y Jennifer López, juntos: la boda que no fue 17 años atrás

Jenn y Ben se conocieron en 2002, ella venía de romper su matrimonio con el coreógrafo Chris Judd y conoció al actor en el set de la película Gigli, que fue destrozada por la crítica y fue un rotundo fracaso de taquilla. Pese a esto, ese mismo año comenzaron un apasionante romance, que de hecho quedó inmortalizado en uno de los videoclips de JLo, y luego se comprometieron con planes de boda para el año siguiente.

Sin embargo, su boda, prevista para septiembre de 2003, se pospuso a días de la fecha debido a la “atención excesiva de los medios”. Y pese a que la dupla siguió unos meses más, la separación ya era un hecho.

Ahora, 17 años más tarde, Affleck habló sobre aquel momento de su vida y reveló los verdaderos motivos que rompieron su relación con la diva del Bronx.

“Se escribía mucha mierda y violenta sobre ella de una manera que si la escribieran ahora, literalmente, te despedirían”, dijo el actor en el podcast Awards Chatter, de The Hollywood Reporter. "La gente fue jodidamente sexista y racista con ella”, agregó al respecto.

"Mi relación con Jennifer Lopez resultó ser esa historia sensacionalista en el momento en que ese negocio crecía exponencialmente”, aseguró el intérprete de 48 años. “Ahora ella es valorada y respetada por el trabajo que hizo, de dónde vino y lo que logró, ¡y así es como debería ser!’', elogió Ben, quien durante esa charla -en febrero pasado- reveló que se mantenía en contacto permanente con Jennifer.

VO