Jey Mammón protagonizó un fuerte episodio dentro del avión que lo llevó de Buenos Aires a España. El conductor de la Peña de Morfi decidió alejarse del país en medio de las polémicas y, si bien durmió una gran parte del viaje, se despertó muy alterado, una vez que se enteró de las fotografías que le había tomado. Todo este enojo desencadenó en una situación de gritos y furia, incluso con las empleadas de la aerolínea.

Uno de los pasajeros que se sentaron cerca del acusado por Lucas Benvenuto por abuso sexual infantil salió a hablar en Intrusos del incidente que ocurrió a bordo. Carlos Garmendia aseguró que le tocó al de Jey y no dudó en compartir en Twitter una foto del conductor durmiendo plácidamente. El programa entonces lo contactó y los panelistas le pidieron que relate los hechos.

Jey Mammón.

Aunque en un principio del conductor de Telefe descansó una gran parte del viaje, el problema surgió una vez que se despertó y se dio cuenta de que sus fotos se habían viralizado. “Se puso muy nervioso y empezó a los gritos a preguntar quién le había sacado las fotos. Se la agarró con una azafata, le gritó, y yo le dije que yo había sido una de las personas, pero que también muchos de los que pasaban por ahí también lo hicieron”, explicó Garmendia.

Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que Jey continuó expresando su furia por la mañana. El testigo amplió: “A la noche su actitud era la de un topo escondido, pero a la mañana se levantó con un ánimo totalmente distinto. Estaba sacado y empezó a gritar ‘a mí no me echó nadie de Argentina eh, yo me voy por mi propia voluntad, no porque me hayan echado, y también cuando quiero volver lo puedo hacer sin problemas y con libertad’”, agregando: “Dijo que se iba también porque estaba harto de todos nosotros”.

Carlos Garmendia se mostró como todo un cronista experimentado, opinando y compartiendo su propia visión, y declarándose “muy católico”. Sobre el tema, consideró: “Él tiene un grave problema y puede conseguir el perdón, pero antes debe arrepentirse”. Muy atento, dio un detalle muy importante: “Al bajar, fue para el lado de los pasaportes europeos, así que si se quiere quedar en Europa lo puede hacer por un largo tiempo”.

Si bien Jey Mammón reveló que el viaje a España no es definitivo, y simplemente va allí para despejarse, al ex conductor de La Peña de Morfi se le hará muy difícil pasar desapercibido, dada la gran exposición de las últimas semanas por el caso de Lucas Benvenuto. Los escándalos protagonizados en el avión donde, según Carlos Garmendia, empezó a gritar desaforadamente, menos lo ayudan a preservar su imagen.

H.O