Jimena Barón confesó haberle escrito una carta a Dios para conseguir pareja: “Es como si lo hubiera leído”

Jimena Barón está en uno de sus mejores momentos personales. Día a día se muestra súper orgullosa de su hijo, Momo, y comparte todos estos momentos con el niño junto a su pareja, Matías Palleiro. La cantante y el empresario llevan más de un año juntos y su relación va viento en popa, realizando viajes a destinos paradisíacos juntos y disfrutando cada momento.

Sin embargo, hasta hace unos años, la realidad para Jimena era otra completamente diferente. La cantante atravesó difíciles relaciones y desamores, que la llevaron a manifestar en las notas de su celular el tipo de amor que deseaba encontrar. “Esto es bastante gracioso de confesar, pero le escribí una carta a Dios, en pandemia, año 2021, describiendo el compañero que quería tener. Y realmente es como si lo hubiera leído”, dijo La Cobra, ante la pregunta de un seguidor sobre si quería encontrar un compañero o si realmente la vida la sorprendió.

La carta a Dios de Jimena Barón.

“Tipo le pedí cosas como ‘que coma mucho y no me proponga compartir el plato’ que son muy Matías (que se está enterando en este momento sobre la carta a Dios)”, continuó Barón, hablando sin filtro sobre estos pedidos.

La artista siguió mostrando fragmentos de la carta, que leía: “Hola Dios. Quiero un hombre que me quiera, que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuentes de chapa. Que no me proponga compartir comida”.

Luego de toda esta información compartida, Jimena se sintió un poco avergonzada y, entre risas, contó: “Ahora estoy tentada con la carta a Dios pero en su momento tuvo mucho sentido. Fue como, si yo tuviera que pedir, ¿qué querés? Fue un ejercicio sentarme y ver eso. Te ayuda después cuando conocés gente para tener claro qué querés. Me sirvió, no sé si Dios me escuchó”.

Barón siguió hablando de este tema y reveló otra de las similitudes que le hizo pensar que una fuerza divina en realidad la escuchó. “Después hay coincidencias que son espectaculares porque se parece bastante a Matías ya que yo quería alguien con fuerza y que me pueda levantar. No me suele pasar y apareció Matías con sus músculos y que me revolea por el aire”, concluyó.

