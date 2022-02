Instagram

Jimena Barón volvió a Buenos Aires, luego de estar un par de semanas en Miami en un viaje de trabajo. A menos de una semana de su arribo, la cantante visitó a su estilista favorito para un retoque en su cabello.

Con reflejos nuevos y con un cabello más liso, Jimena Barón pasará este feriado largo en compañía de su hijo Momo y por supuesto, con un lookazo renovado.

Jimena Barón renovó look a un “Balayage ombré”.

Según su estilista, la artista se hizo un “Balayage ombré intercalado en tonos cálidos”. Con este nuevo look, Jime se prepara para enfrentar este año lleno de mucho trabajo a nivel musical.

Jimena Barón viajó a Miami

Este 2022 llegó con toda para Jimena Barón. La cantante comenzó a trabajar en la terminación de su nuevo trabajo discográfico, que según ella, lo tiene hace dos años pendiente de concretar. Con este viaje, lleno de mucha ilusión, la artista retoma este nuevo sueño.

“Hace 2 años que tengo un disco por terminar, mucha ilusión y mucho miedo. Lo importante es hacer las cosas igual, con mucho miedo, pero no tanto como para no hacerlas. Lo que da ilusión y no se hace queda adentro con gusto feo”, confesó la cantante y actriz en su Instagram.

“Desde que hago canciones mi vida es lo que siempre soñé. Gracias a los que me dejan hacerles compañía, me cumplen el sueño de toda mi vida”, concluyó rumbo a Miami, Jimena Barón.