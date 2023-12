Daniel Osvaldo está protagonizando un nuevo romance junto a Daniela Ballester y tomó por sorpresa a todos los medios cuando lograron conseguir una foto de la pareja. Ahora, Jimena Barón apareció en LAM y habló sobre el tema.

La ex del músico primero reveló en el ciclo de Ángel de Brito que decidió mantener un bajo perfil en sus redes y utilizó a Lali Espósito como ejemplo: “Creo que hay modas, como de ‘golpear’. Yo creo que Lali salió a manifestar cómo se sentía que quería defender, y me parece perfecto, y le han dado injustificadamente. Es una mina que labura desde que tiene tres meses y le están diciendo cosas que no se merece y que no son verdad”.

Imagen reciente de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester.

Además, la cantante aprovechó la oportunidad para defender a su colega: “Es una laburante, y si gana la guita que gana es porque se lo merece. Y si hay alguien que se la está pagando es porque se la merece por su laburo. Me parece horrendo de ver y me llevó a mí a tener una postura mucho más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones”.

Por último, Jimena Barón explicó por qué decidió no expresarse políticamente en sus redes sociales: “No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido. Yo aprendí a cuidarme y a elegir mis guerras. Yo salía a decir lo que pensaba y vivía mucha violencia”.

Qué dijo Jimena Barón sobre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

A pesar de mostrarse contenta y hablar sin filtros sobre la otra artista, la actitud de la ex del músico cambió cuando el cronista de América TV le consultó por la nueva pareja del padre de Momo, su hijo.

Primero expresó “no tener idea de lo que le estaban hablando”, tratando de desentenderse del tema, sin embargo, cuando el periodista le volvió a preguntar sobre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, Jimena Barón contestó sin filtros: “Todo lo que sea de… No es un tema para mí este”.

