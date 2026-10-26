Jorge Drexler compartió su técnica infalible "para preparar un buen mate": del agua fría y la rotación de bombilla al éxito de la espuma

Jorge Drexler compartió con la BBC una costumbre muy arraigada de su país y Argentina y explicó cómo preparar un buen mate al estilo uruguayo. El músico detalló los pasos de la preparación y algunas de las particularidades de este ritual, que tiene sus propias reglas y requiere prestar atención a la forma de colocar la yerba y servir el agua.

Jorge Drexler | CARAS

Para describir el sabor de la infusión, el músico también hizo referencia a lo que representa para quienes crecieron con esta tradición: "Sabe mucho a tierra, por eso sabe como a casa, como al terruño", explicó. Su demostración permitió recorrer desde los primeros pasos de la preparación hasta las costumbres que forman parte de una ronda de mate.

El primer paso de Jorge Drexler para preparar un buen mate

Para comenzar explicó Jorge Drexler, se coloca la yerba mate en el recipiente hasta llenarlo aproximadamente hasta la mitad. Luego, se inclina el mate para que la yerba se acumule de un lado y forme una pequeña montaña, conocida como bigote o montañita. Esta disposición permite dejar un espacio libre en el otro extremo, donde después se incorporará el agua y se colocará la bombilla.

El siguiente paso consiste en agregar una pequeña cantidad de agua fría para humedecer la yerba y dejarla reposar unos momentos antes de continuar con la preparación. Después se introduce la bombilla en el espacio libre y se comienza a cebar con agua caliente, procurando mantener la distribución de la yerba. De esta manera, la preparación avanza de forma gradual, sin mojar toda la superficie desde el comienzo.

La rotación de la bombilla y el secreto para mantener el sabor

Una vez que el mate está preparado, el trabajo del cebador consiste en conservar el sabor a medida que avanza la ronda. Para eso, la técnica uruguaya contempla la rotación del mate, que permite acercar parte de la yerba seca a la zona húmeda y prolongar el gusto de la infusión. La distribución de la yerba es importante para que el agua no pase siempre por el mismo sector, explicó Jorge Drexler.

Jorge Drexler preparando mate | Instagram

El artista también explicó algunas de las reglas que acompañan esta costumbre: "El primer mate lo toma el que ceba, porque es el más feo de todos", señaló. Además, se refirió a una norma que puede resultar curiosa para quienes no están familiarizados con el ritual. "En todos los modales de comida hacer ruido está mal visto, pero en el mate es mala educación no hacer ruido con la bombilla, porque significa que no has terminado de tomar tu mate".

Por qué el mate es parte de la vida cotidiana según Jorge Drexler

En Uruguay, el mate trasciende el momento de sentarse a tomar una infusión, explico Jorge Drexler. Es habitual llevarlo al salir de casa y compartirlo en distintos ámbitos, tanto en espacios públicos como en lugares de trabajo. La costumbre acompaña a las personas durante sus actividades diarias y forma parte de una identidad cultural que se transmite entre generaciones.

El éxito del mate según Jorge Drexler | Instagram

Jorge Drexler describió esa presencia extendida al explicar que "el mate se lleva, invade el espacio público, las oficinas, los hospitales... la verdad es que en Uruguay el mate es algo que tiene una presencia muy grande". Su reflexión permite entender por qué preparar mate no consiste únicamente en combinar yerba y agua, sino también en mantener una práctica cotidiana cargada de significado para los uruguayos y argentinos.