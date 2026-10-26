De Lamine Yamal y Mbappé a Alexia Putellas: los mejores looks del Balón de Oro 2026

Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Alexia Putellas protagonizaron algunas de las apariciones más comentadas del Balón de Oro 2026, celebrado por primera vez en Londres. La ceremonia reunió a futbolistas, exjugadores y referentes del deporte en una velada donde la moda ocupó un lugar destacado, con elecciones que reflejaron diferentes estilos y tendencias que acompañaron el protagonismo de una gala seguida por fanáticos de todo el mundo.

De Lamine Yamal y Kylian Mbappé a Alexia Putellas: Los increíbles looks del Balón de Oro

La edición 2026 del Balón de Oro no solo concentró la atención por los premios entregados durante la noche. La alfombra roja volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos de la ceremonia y reunió en Londres a algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial. La gala se celebró en el London Palladium, escenario elegido para una edición que marcó el 70° aniversario del galardón y que, por primera vez, se realizó fuera de París.

Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Alexia Putellas

Antes de la entrega de los reconocimientos, jugadores, exfutbolistas y referentes del fútbol femenino desfilaron por la alfombra roja con propuestas que oscilaron entre la sastrería clásica y diseños más contemporáneos. Entre los nombres que acapararon las miradas estuvieron Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Alexia Putellas, tres de las figuras más seguidas de la jornada tanto por su presente deportivo como por sus elecciones de estilo.

Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro 2026

Uno de los looks más comentados fue el del jugador campeón del mundo con España, que apostó por una versión moderna del traje de gala. El futbolista apareció con un conjunto negro, integrado por una chaqueta estructurada y pantalones de silueta amplia. Debajo eligió una camisa oscura completamente abrochada y una pajarita a tono. El detalle que diferenció el estilismo fue un gran broche ornamental colocado sobre una de las solapas, una pieza en tonos rosados y metálicos que aportó un punto de contraste.

Kylian Mbappé en la gala del Balón de Oro 2026

Por el lado de Kylian Mbappé, la elección se inclinó hacia la elegancia tradicional. El delantero francés optó por un esmoquin negro confeccionado en terciopelo, acompañado por solapas satinadas, camisa blanca y pajarita oscura. Completó el conjunto con zapatos de acabado brillante que reforzaron la formalidad de una propuesta alineada con los códigos clásicos de este tipo de celebraciones. La presencia del delantero francés fue una de las más fotografiadas de la noche, en una ceremonia que reunió a varios de los principales candidatos de la temporada.

Alexia Putellas en la gala del Balón de Oro 2026

En el fútbol femenino, una de las apariciones más destacadas fue la de Alexia Putellas. La jugadora española eligió un diseño confeccionado en satén de seda color marfil con inspiración clásica. El vestido presentaba un trabajo de drapeados cruzados en el torso, escote en V y hombros descubiertos, mientras que la falda incorporaba una abertura frontal acompañada por aplicaciones que aportaban movimiento a toda la pieza. Para completar el estilismo, la mediocampista incorporó un clutch rígido del mismo tono y joyería en oro blanco con diamantes y perlas.

Javier "Pupi" Zanetti y Paula de la Fuente en la gala del Balón de Oro 2026

Lucy Bronze en la gala del Balón de Oro 2026

Además de las figuras actuales del fútbol masculino, la gala también contó con la participación de leyendas como Luis Figo, Ronaldo Nazário y el Pupi Zanetti, quienes eligieron trajes oscuros para la ocasión. La alfombra roja mostró una clara preferencia por los esmóquines negros, las camisas blancas y los accesorios discretos, una tendencia que dominó gran parte de los estilismos masculinos vistos durante la celebración.

Ronaldo Nazario en la gala del Balón de Oro 2026

Rodri Hernández y Laura Iglesias en la gala del Balón de Oro 2026

Gabriel Jesús en la gala del Balón de Oro 2026

Luis Figo y su esposa, Stella, en la gala del Balón de Oro 2026

Scarlett Camberos en la gala del Balón de Oro 2026

Sophie Turner en la gala del Balón de Oro 2026

Harry Kane y Katie Goodland en la gala del Balón de Oro 2026

Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Alexia Putellas formaron parte de una ceremonia que volvió a combinar deporte y moda en una misma noche. Sus elecciones para la gala reflejaron estilos diferentes, desde propuestas inspiradas en la sastrería contemporánea hasta diseños de gala de inspiración clásica, en una edición celebrada en Londres que reunió a algunas de las principales figuras del fútbol internacional.

VDV