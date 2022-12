Jorge Rial abandonó en vivo su programa radial ¿qué pasó?

Jorge Rial se presentó a hacer su programa radial Argenzuela en Radio 10 y, tras aguantar casi tres horas de aire, tuvo que dejar el ciclo. Luego de dejar el micrófono y a sus compañeros a cargo del programa, el conductor se fue directo a su casa para descansar. El periodista aseguró que se debe a problemas físicos y de salud que, si bien aclaró que no es nada grave, fue lo suficiente como para dejar Argenzuela faltando dos horas para que terminara.

"Estoy destruido muchachos, no puedo seguir así" le dijo Rial a sus compañeros de programa y contó el motivo: "Me duele mucho la garganta y ya casi no tengo voz. Además, creo que tengo un poco de fiebre. Unas líneas" confesó el conductor, pidió a su equipo "hacerse cargo de la nave" y luego afirmó que se iba directo para su casa. Argenzuela sale al aire de 10 a 14 horas en su versión radial, mientras que en a partir de las 15 horas, sale en vivo desde su versión televisiva, a la que tampoco asistió.

Jorge Rial tuvo que dejar Argenzuela por problemas de salud

Sobre los motivos de su malestar de salud, durante el pase radial con el Gato Sylvestre, Jorge Rial aseguró que "No sé si fueron los aires acondicionados, los cambios de clima o qué" para luego argumentar que también pudo ser otras las causas. Todo parece ser que el festejo por el la obtención del mundial pudo afectarlo: "también se le pueden sumar los nervios de todos estos últimos días con los partidos de Argentina, pero estoy muy mal de la voz y e la garganta" se sinceró y contó que "hoy me levanté así, con un hilito".

A lo largo del programa, Jorge Rial trató de hablar lo justo y necesario, cosa que no pudo cumplir debido a su forma efusiva de comunicarse. Si bien, durante gran parte del ciclo pudo estar medido, tuvo dos entrevistas en las que no pudo evitar estar muteado. Y es que hoy entrevistaron a los padres de dos campeones del mundo con Argentina. Estuvo el papá del jugador Alexis Mac Allister, Carlos Javier "el colorado" Mac Allister y también salió al aire Liliana, mamá de Leandro Paredes.