Morena Rial fue víctima de un accidente que podría haber terminado en una tragedia, cuando chocó con su BMW en la General Paz. La mediática asegura que se trató de algo intencional, y Luis Ventura lo relacionó a teorías de extorsión por parte de Jorge Rial, luego de las numerosas denuncias que recibió el conductor de C5N de su hija.

Luego de la colisión, Morena Rial estuvo presente en Polémica en el Bar y reveló cómo hizo para pagar el lujoso vehículo que manejaba. Todo comenzó cuando Gabriel Schultz le comentó: “Tu papá lo que más critica es tu entorno, dice que te están sacando plata y que por eso él no te quiere dar”. “Nunca me dio igual”, le respondió rápidamente la joven.

Morena Rial.

Sin embargo, el periodista no pudo evitar señalar el modelo de auto de Morena Rial que actualmente cotiza en 10 mil dólares. “Pero vos tenés un BMW”, le dijo. “Sí, pero no lo tengo por él”, explicó la joven.

Morena Rial explicó cómo financió su exclusivo auto

Fue tras este disparador que Morena Rial dio detalles de la compra de su coche y aclaró cómo lo consiguió, aparentemente, sin la ayuda de Jorge Rial. “Cuando a mí me internan en el psiquiátrico, él le compró una camioneta a mi hermana”, comenzó.

Así quedó el auto de Morena Rial tras el accidente.

“También le compró una a la que era su novia en su momento, Romina, y cuando salí me dijo que a mí no me iba a comprar”, agregó Morena Rial, revelando el trato diferenciado que tuvo Jorge Rial con ella, en comparación con el resto de su familia.

Es por eso que Morena Rial debió rebuscárselas y conseguir su auto por vías propias. “Yo se la compré a mi hermana en cuotas y mi ex me ayudó a terminar de pagarla. Después yo cambié el auto, pero por medios míos”, confesó, asegurando que Jorge Rial no tuvo que ver.

La explicación de Morena Rial despertó dudas por parte de Chiche Gelblung, quien le consultó a qué se dedica para poder costear un BMW. “¿De qué vivís? ¿Sos influencer?”, lanzó. “Sí, trabajo en las redes sociales y me va bastante bien, no es que a mí me falte algo”, sentenció.

H.O