Luego del grave problema de salud que tuvo que atravesar en Colombia, Jorge Rial se mantuvo alejado de la televisión. Sin embargo, el conductor volvió a su programa radial de Radio 10 mientras se prepara para volver a "Argenzuela" el 2 de octubre.

Ahora, el periodista vivió un tenso momento al salir del estudio donde trabaja junto a sus compañeros y colegas sobre la calle Uriarte y Nicaragua. Jorge fue abordado por una mujer en la puerta de la radio que decidió agredirlo.

Jorge Rial en Radio 10.

Según el testimonio del conductor radial y televisivo, la mujer aparentemente estaba "desequilibrada" y se acercó a Rial para atacarlo con una botella. En el video que compartió C5N se la ve a la mujer en cuestión acercarse al periodista.

La agresora, que cada vez se la podía ver más violenta, quedó aprehendida tras lo sucedido, según informaron desde el estudio del canal. En el video también se puede ver a un hombre que se acercó a Jorge Rial, que tenía puesta una campera blanca.

Qué dijo Diego Brancatelli sobre el ataque a Jorge Rial

El periodista de C5N fue el encargado de trasmitir la noticia y se mostró muy indignado. “Estas imágenes que se repiten. Que tenemos que difundir, denunciar, desarrollar. Esto está pasando hoy, nuevamente la víctima es Jorge Rial", expresó Diego en su programa.

Por último, y claramente muy enojado con la situación que tuvo que atravesar Jorge Rial, Diego Brancatelli cerró: "Lo que sucede en nuestro país, nuestra ciudad con los comunicadores hace unos días lo contábamos con Pablo Duggan en un restaurante. Ahora le toca a Jorge”.

Qué dijo Jorge Rial sobre la agresión

El conductor habló en el noticiero sobre lo sucedido, y reveló cómo lo vivió él: "Salí como siempre, solo, me estaban esperando los chicos de Socios del Espectáculo para hacer una nota y veo que hay una señora parada en la puerta que se da vuelta y me encara. Me empieza a gritar 'deja de perseguirme, deja de mandarme gente a mi casa, deja de espiarme, ¿Qué te importa lo que tengo en la nariz? Si querés te estornudo para que veas'".

Además, Jorge Rial confesó que intentó tranquilizar a la mujer: "Yo ahí lo abrazó al notero porque intente calmarla al principio, le dije que no la conocía e intente calmarla. La gente de seguridad de la radio se la lleva hacia la esquina y arrancó la nota, me di cuenta rápidamente que estaba desequilibrada mentalmente. De golpe veo que viene corriendo de la esquina y veo que saca una botella", detalló.

J.C.C