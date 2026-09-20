José María Muscari y su hijo abrieron las puertas de su nueva casa: bar empotrado, un living privado para Lucio y closet con luz

José María Muscari abre las puertas de su hogar y comparte con sus seguidores el entusiasmo de una convivencia que ilusiona a todos. Junto a su hijo Lucio, el artista emprende esta etapa con una energía desbordante y muestra cada rincón de su flamante departamento. En sus redes sociales padre e hijo recorren los espacios y revelan los detalles de una ambientación que combina modernidad, practicidad y un orden milimétrico. "Estoy recién mudado", cuenta el director con una sonrisa pícara, mientras recorre la propiedad y celebra cada logro estético de su nueva casa que ya palpita momentos inolvidables.

José María Muscari y Lucio hicieron un house tour de su nuva casa

La atmósfera general respira elegancia minimalista, donde el blanco puro de las paredes contrasta con detalles en negro absoluto y madera cálida. Cada ambiente refleja la personalidad de ambos y demuestra que la arquitectura interior puede aliarse con la funcionalidad cotidiana.

Sofisticación, relax y tecnología de vanguardia por José María Muscari

El corazón social de la casa late en un living amplio y luminoso, dominado por un gran sillón esquinero de líneas puras en tono crudo. Las cortinas de gasa liviana dejan pasar la luz natural que inunda el espacio, generando una sensación de amplitud y frescura inigualable. Al lado del sofá, una mesa ratonda de vidrio negro contrasta con sutileza y aporta un toque sofisticado.

El living del hijo de José María Muscari con alta tecnología

Frente a la zona de estar, la tecnología y el entretenimiento ocupan un lugar central. Lucio cuenta con su propio espacio exclusivo dentro del sector, pensado para disfrutar de sus videojuegos favoritos y momentos de esparcimiento. "Este sería mi living, donde estaría la tele y lo que sería la play", detalla el joven con entusiasmo, mostrando la comodidad de su sector. El mobiliario incluye un mueble bajo en tonos rojizos que rompe la monocromía y aporta carácter juvenil al ambiente. Las velas aromáticas y los detalles decorativos completan el lugar.

José María Muscari: El bar empotrado y la obsesión por el orden absoluto

Uno de los sectores que más llama la atención en la residencia de José María Muscari es el área de bebidas y cristalería. Un elegante mueble negro con estantería abierta y estructura de madera alberga una colección impactante de copas organizadas por tipología y tamaño. Cada elemento encuentra su lugar exacto, demostrando que el orden transforma la rutina diaria en un placer estético mientras preparan el hogar para esta nueva etapa.

El vestidor soñado de José María Muscari: calzado en exhibición y closets con luz propia

El punto culminante del recorrido llega cuando abren las puertas de las habitaciones y los vestidores, auténticos templos de la moda y la organización. El placard de José María desumbra con una iluminación LED integrada que resalta cada prenda. Los percheros exhiben trajes y camisas ordenados rigurosamente por gama cromática, mientras que las remeras se apilan con precisión milimétrica según su tipología: lisas, estampadas y musculosas.

El vestidor de José María Muscari con luces LEDy todo ordenado

Por su parte, el sector de calzado de Muscari merece un capítulo aparte. Con estanterías abiertas de diseño moderno, los zapatos y botas se lucen como piezas de colección. "Yo soy muy loco del tema calzado", confiesa el director con humor, mientras repasan las diferentes opciones que van desde estilos formales hasta zapatillas urbanas de última tendencia. Los cajones interiores guardan accesorios, relojes, corbatas y cadenas plateadas dispuestas en bandejas aterciopeladas.

El final del tour terminó en la habitación minimalista de José María Muscari

En la habitación principal, la cama king size con ropa de blanquería blanca invita al descanso absoluto. Lejos de la solemnidad, el cierre del recorrido muestra el lado más lúdico y divertido de José María Muscari, quien salta y bromea sobre el colchón, coronando un tour inolvidable por el hogar que marca un antes y un después en su vida familiar.