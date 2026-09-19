La historia de amor de Germán Kraus y su esposa María Cristina: del flechazo a primera vista al casamiento que venció al tiempo

Germán Kraus nació el 26 de marzo de 1944 en Buenos Aires, en Flores, y de chico se fue a Caballito. Jugó al rugby hasta que el teatro lo dejó del otro lado. En los 70 y los 80 fue galán de tira: Estrellita mía, La pobre Clara, Regalo del cielo, Mi familia es un dibujo. Después siguieron el teatro por TV, las temporadas y, ahora, la comedia que escribe, dirige y protagoniza, Soy tu ángel, con Silvia Peyrou. Tiene 82 años. Vive en Ezeiza y elige el trabajo que le da gusto y deja el resto para la casa.

La imagen pública de Kraus es conocida: el galán de las ficciones, las giras, los escenarios y una carrera que todavía lo encuentra escribiendo y dirigiendo. Esa es, al menos, la versión que cabe en su ficha artística. No obstante, detrás de esa trayectoria hay otra historia, mucho más reservada. Y tiene un nombre propio: María Cristina Vega. Ajena al mundo del espectáculo, nunca buscó protagonismo, tapas de revistas ni un lugar frente a las cámaras. Está junto al artista desde comienzos de la década del 80. Si, casi cuatro décadas juntos.

Germán Kraus y María Cristina Vega llevan juntos más de cuatro décadas (Instagram)

Se conocieron durante el cumpleaños de un amigo en común y, según recordó el propio actor en una entrevista que brindó para La Nación en 2025, la conexión fue inmediata. No pasó demasiado tiempo hasta que decidieron convivir. Mientras él continuaba con el ritmo intenso de las grabaciones, las temporadas teatrales y los viajes, ambos comenzaban a construir una vida puertas adentro.

Un año después nació Triana, su hija. El paso por el Registro Civil, sin embargo, tendría que esperar. Se casaron mucho tiempo después, cuando la pareja ya había atravesado años de convivencia y había construido, en los hechos, una familia.

Cómo se conocieron Germán Kraus y María Cristina

La relación empezó hacia 1982. Germán Kraus ya se había casado a los 22, un vínculo de once meses, antes de actuar. Hubo otra pareja. De esta dice que no hay punto de comparación. El trabajo no paraba: tiras, teatro por televisión, giras. El tiempo en casa era poco. Él mismo reconoció que en lo doméstico no aportaba casi nada.

El sostén, según el actor, fue María Cristina. Le atribuye el mérito de haber bancado la vida con un actor y de no haberse disuelto en esa rutina. Puso voluntad, energía y conservó su individualidad: no vivía pendiente de la cartelera y tenía intereses propios. Ese, según dice él, fue el secreto de la pareja.

Kraus y su casamiento después de 37 años

No tenían urgencia por firmar. Hacía tiempo que querían casarse y no encontraban el momento. Un día Germán Kraus fue a una comuna a hacer un trámite para su madre. Le dijeron que ahí solo casaban. Entonces propuso casarse, pidieron fecha y lo hicieron. Fue en 2019, mediante una ceremonia íntima y alejados de la exposición mediática. Asimismo, la alegría se expandió a su hija Triana que se puso contenta al ser testigo de la unión de sus padres.

Hace años dejaron el ritmo de la ciudad y decidieron mudarse a Ezeiza, donde viven actualmente. Él habla de mate al sol, de una rosa que crece, de caminatas. Ella está. Kraus cuida la intimidad de la pareja y elige no exhibir a María Cristina en fotos. De ella hay nombre, el relato del cumpleaños y el casamiento; casi no hay imagen pública de los dos. El bajo perfil no es solo el suyo: es el de la casa y el de la familia que ensamblaron juntos.

Germán Kraus y una vida de trabajo, pasión y romance (Instagram)

Lo que nunca cambió es su amor y la pasión por la familia: cumpleaños, convivencia, hija, casamiento civil cuando apareció la ventanilla y una vida dedicada a los suyos. Eso es lo que representa el protagonista de esta historia, más allá de sus logros profesionales.

Germán Kraus y María Cristina Vega se vieron en un cumpleaños, se fueron a vivir juntos y se casaron cuando el tiempo ya había hecho el trabajo. El flechazo fue el principio; el casamiento, el papel que firmaron tarde, en una comuna, sin fiesta de revista. Esta es la historia de dos personas que se conocieron hace muchísimos años y sembraron una vida de casados juntos, conociéndose y estando del uno para el otro.