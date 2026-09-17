 “Alma de Peón”, la novela cordobesa de Maximiliano Mainero que abrazó a miles de lectores y llegó hasta Madrid

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Soy Maximiliano Mainero, autor de Alma de Peón, mi primera novela. Quería escribirles porque detrás de este libro hay una historia que me gustaría contarles.

Cuando publiqué Alma de Peón en Agosto de 2025 tenía algo muy claro: creía profundamente en lo que había escrito, en la historia y en lo que podía generar en las personas. También sabía que, si quería que llegara lejos, tenía que ser yo el primero en salir a caminar con ella. Y así empezó todo. Con los libros en la mano. Vendiendo ejemplares personalmente, hablando con la gente, recorriendo librerías, buscando espacios, organizando presentaciones, viajando de una ciudad a otra y también saliendo a ofrecerlos en la calle. Nunca sentí que esos lugares fueran pequeños. Al contrario: cada lector era una posibilidad de que la historia siguiera avanzando. Y avanzó.

Hoy Alma de Peón llega a todo el país, pasó por la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, fue declarada de interés cultural por la Ciudad de Córdoba y se convirtió en el ejemplar más vendido de la última Feria del Libro de Córdoba. También llegó a medios como Cadena 3, Canal 10 y 12 de Córdoba, Emprendemate y distintos espacios de prensa de Córdoba y del país.

En agosto ocurrió algo muy especial para mí: crucé el océano con Alma de Peón y la presenté en Madrid en las bibliotecas Mario Vargas Llosa y Pablo Neruda.

Alma de Peón habla de amor, identidad, dolor y transformación. Utiliza el ajedrez como metáfora de la vida y pone en el centro a la pieza más humilde del tablero: el peón. Una pieza vulnerable, sacrificable e indefensa pero la única que, si consigue llegar al otro extremo del tablero, tiene el privilegio de poder transformarse. A ese tablero lo llamo el Camino de las Sombras. Allí, el protagonista (el peón se sumerge en sus propias sombras) atraviesa la muerte, el desamor, las heridas de la infancia, la culpa, los deseos y sus propios miedos. Se enfrenta a sí mismo mientras intenta llegar al otro lado buscando algo mucho más importante que ganar una partida: descubrir quién es y su propio origen.

Si solamente les contara todo esto, estaría dejando afuera una parte fundamental de este recorrido: los lectores. Empecé a descubrir que cada persona hacía una lectura distinta de Alma de Peón. Algunos se reconocían en sus sombras, otros en sus vínculos, en sus pérdidas, en el amor o en esa búsqueda tan difícil de saber quiénes somos. Ahí entendí que el libro ya había empezado a caminar solo.

Creo que detrás de Alma de Peón hay algo más que el recorrido de un libro independiente. Hay una historia de convicción, de trabajo, de sensibilidad y de animarse a llevar algo profundamente personal al encuentro con los demás.

Porque todavía queda mucho tablero por caminar.

Un abrazo

Maximiliano Mainero



Autor de Alma de Peón

Cel: 3516713784

"Nadie se ilumina imaginando figuras de luz sino haciendo consciente de su propia oscuridad" Carl Jung

https://www.instagram.com/maximilianomainero/

Web: almadepeon.com

https://www.youtube.com/watch?v=c2rEZ48ggr0

https://www.cadena3.com/noticia/amamos-argentina/una-poeta-madrilena-y-un-novelista-cordobes-unieron-voces-en-la-feria-del-libro_546366