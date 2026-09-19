María Carámbula mostró el gran cambio de Vito, su hijo que tuvo con Pablo Rago

El mundo del espectáculo siempre guarda sorpresas entrañables cuando los famosos deciden abrir las puertas de su intimidad familiar. En esta oportunidad, María Carámbula cautivó a sus seguidores de las redes sociales al publicar una secuencia fotográfica muy especial. Con motivo del cumpleaños 24 de su hijo Vito - hijo de su relación con Pablo Rago -, la artista conmovió a todos al repasar las distintas etapas de su crecimiento. Las imágenes reflejan de manera contundente el paso del tiempo y demuestran cómo aquel niño de rizos dorados se transformó en un joven que prefiere mantenerse al margen de los flashes.

Vito, hijo de Pablo Rago y María Carámbula, hoy con 24 años

Vito Rago: Un amor que marcó una época y el orgullo de mamá

La historia de amor entre María Carámbula y Pablo Rago comenzó en 1997 y se extendió hasta 2005, consolidándose como una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión argentina. Durante esos ocho años de convivencia y proyectos compartidos, ambos actores le dieron la bienvenida a Vito, el fruto de su relación. Aunque el vínculo de pareja llegó a su fin hace dos décadas, ambos mantienen una excelente relación enfocada en el bienestar y la crianza de su hijo.

María Carámbula posteó fotos de Vito de muy chiquito

Para celebrar esta fecha tan significativa, María eligió postear postales retro que enternecieron a la comunidad digital. En una de las imágenes se aprecia al pequeño Vito con una melena rubia muy parecida a la de su papá y una mirada pícara, mientras que en otra aparece abrazado cálidamente a su mamá.

Vito Rago, fanático del futbol desde chico

La publicación se llenó rápidamente de mensajes llenos de cariño y buenos deseos, coronados por la tierna dedicatoria que escribió la actriz: "¡Qué suerte que existís hijo mío! Feliz en tu día y cada día". Los usuarios no tardaron en señalar el innegable parecido físico que el joven comparte con su papá, destacando los rasgos característicos de la familia.

Vito Rago, el hijo de Pablo Rago y María Carámbula: Pasiones ocultas y un perfil bajo muy marcado

A pesar de haber crecido rodeado de cámaras y sets de grabación debido a la exitosa trayectoria artística de sus padres, Vito eligió un camino completamente diferente al de la exposición mediática. El joven intentó incursionar brevemente en el mundo del entretenimiento al participar en un casting para una producción de Cris Morena, aunque esa puerta finalmente no se abrió y prefirió explorar otros horizontes.

Vito con María Carámbula

Asimismo, el hijo de los reconocidos actores sintió una gran inclinación por el deporte y albergó el sueño de convertirse en futbolista profesional, una faceta que compartió intensamente con su padre a través del fanatismo por el fútbol. Aunque ninguna de estas dos opciones se consolidó como su profesión definitiva, Vito cuenta con el respaldo incondicional de su madre y de su padre en cada una de las decisiones que toma para su futuro.

Vito con Pablo Rago, fanáticos de River

Hoy, prefiere cultivar un perfil sumamente bajo, disfrutando de sus amigos, y de una vida alejada de los medios. Sin dudas, el cálido saludo de cumpleaños demuestra que, sin importar cuánto crezca, Vito sigue siendo el centro del universo para María Carámbula, quien celebra con orgullo cada paso de su evolución personal.