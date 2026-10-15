Josefina Lynch rompió el silencio de su relación con Emanuel Ortega: "Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz"

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones, no solo porque se conoció apenas 27 días después de su casamiento, sino también por los rumores que comenzaron a circular sobre los motivos de la ruptura. En ese contexto, distintas versiones señalaron la posible existencia de una tercera persona y el nombre de Josefina Lynch quedó involucrado en la polémica.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a 27 días de haberse casado

Frente a las especulaciones, la cantante decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram y aclarar públicamente cuál es su vínculo con el músico. En su descargo, negó haber mantenido una relación sentimental con Emanuel y explicó que el contacto entre ambos está relacionado exclusivamente con un proyecto musical.

Josefina Lynch aclaró qué relación tiene con Emanuel Ortega

"Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi", expresó Josefina Lynch al comienzo de su descargo. De esta manera, buscó despegarse de las versiones que la señalaron como una posible tercera en discordia en la ruptura de la pareja.

El descargo de Josefina Lynch

En el mismo mensaje, la cantante explicó cuál es el vínculo que mantiene con Emanuel y fue contundente al descartar un acercamiento amoroso: "Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando", aclaró. Además, remarcó: "Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente".

El mensaje de Josefina Lynch tras quedar involucrada en la separación

En su publicación, Josefina Lynch también se refirió a cómo le afectó quedar vinculada con una historia que, según aseguró, no se corresponde con la realidad: "Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil", manifestó, en alusión a la situación que atraviesan Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Josefina Lynch, Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Por último, la cantante dejó en claro que no pretende profundizar la polémica ni hacer comentarios sobre la intimidad de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros", sostuvo Josefina Lynch. También les deseó lo mejor a quienes quedaron involucrados en las versiones y expresó su deseo de que puedan seguir adelante con cariño, respeto y paz.