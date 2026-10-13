Julieta Prandi y Emanuel Ortega separados: la situación que habría provocado la ruptura y la presunta tercera en discordia

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió al mundo del espectáculo, especialmente porque se conoció apenas 27 días después de que la pareja celebrara su casamiento civil. Después de seis años de relación, la modelo confirmó la ruptura a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que pidió respeto por su intimidad y dejó una reflexión sobre los acuerdos dentro de una pareja.

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega

En medio de las repercusiones, Paula Varela contó en Intrusos cómo habría sido el enfrentamiento entre Julieta y Mariana Marx, una escritora señalada en las versiones que circularon sobre el final de la relación. Según la periodista, el episodio ocurrió en el estudio de grabación del cantante y habría desencadenado una fuerte discusión entre los recién casados.

Quién es Mariana, la mujer señalada en las versiones sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Al aire de Intrusos, Paula Varela explicó que Mariana Marx es escritora, amiga de la familia Ortega, vive con Ana Paula Dutil y que suele grabar las voces de sus cuentos y otras producciones. Según relató, el vínculo con el estudio de Emanuel surgió a partir de una recomendación de Julieta Ortega, hermana del cantante, para que la mujer pudiera grabar un audiocuento o podcast.

De acuerdo con la versión transmitida en el piso, Prandi habría llegado al estudio sin avisar y se habría encontrado allí con Mariana. La periodista describió una situación tensa en la que la escritora habría estado a punto de irse llorando y el productor no habría sabido cómo reaccionar. Sin embargo, la panelista también aclaró que, según la información que recibió, Mariana no mantenía una relación sentimental con el cantante.

El tenso cruce que habría protagonizado Julieta Prandi en el estudio de grabación

Al reconstruir el episodio, la periodista reprodujo algunas de las frases que Julieta Prandi habría dirigido a la escritora durante el encuentro: “Hacé tus cuentitos que te quiero escuchar”, habría dicho la modelo, antes de expresar sus sospechas con otra frase: “Me parece que acá hay olor a algo raro, ¿qué está pasando Emanuel?”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega tenían solo 27 días de casados

Según este relato, el enfrentamiento derivó en una pelea entre la pareja. El relato guarda relación con lo que Fernanda Iglesias había contado en Puro Show, donde también mencionó un conflicto en el estudio de grabación y sostuvo que la pareja atravesó una separación temporal antes de reconciliarse.

La versión sobre la reconciliación y la propuesta de casamiento de Emanuel Ortega

Paula Varela también se refirió a lo que habría sucedido después de la discusión. Según contó en Intrusos (América TV), Julieta Prandi y Emanuel Ortega retomaron la relación luego de aquel distanciamiento. La periodista sostuvo que el cantante estaba enamorado de la modelo y que, en ese contexto, le habría propuesto casamiento para demostrarle que estaba comprometido con la pareja.

Julieta Prandi pidió respeto durante esta etapa

Durante el programa, la periodista habló de las supuestas desconfianzas de Julieta Prandi y de una relación que habría atravesado dificultades antes de la boda. No obstante, ninguno de los dos confirmó públicamente que el episodio del estudio haya sido el motivo definitivo de la separación. En su comunicado la modelo no detalló cuáles fueron las circunstancias que llevaron al final de la pareja y pidió que se respetara su intimidad.