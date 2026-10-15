Julieta Prandi rompió el silencio sobre su separación con Emanuel Ortega: "Avergonzada"

Tras comunicar su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi atraviesa un momento personal delicado y decidió alejarse temporalmente de sus actividades. Dos días después de anunciar el final de su matrimonio, la conductora mantuvo una breve conversación con la periodista Pilar Smith, quien contó los detalles de la charla.

Pilar Smith sacó a la luz las declaraciones de Julieta Prandi tras su ruptura con Emanuel Ortega

Según trascendió en los últimos días, la ruptura habría estado vinculada con una presunta infidelidad de Emanuel Ortega. Si bien, Julieta Prandi no hizo declaraciones sobre los motivos concretos de la separación, rápidamente comenzaron a circular versiones sobre un supuesto engaño y la existencia de terceras personas. En medio de la repercusión, Pilar Smith logró comunicarse con la conductora y durante el programa de América indicó cómo se encuentra la modelo.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se sepraron 27 días después de su casamiento

La periodista explicó que Prandi no desea hablar públicamente por ahora y que necesita tiempo para procesar lo ocurrido. “Me atendió y hablamos muy poquito. Me dijo que por ahora no quiere dar notas, que necesita recuperar la paz y que está avergonzada. Esto me lo repitió varias veces”, relató.

Ante la consulta de los panelistas sobre el motivo de esa vergüenza, la periodista aclaró que estaría relacionada con la exposición que tomó la vida privada de la conductora después de la separación. Además, en el programa analizaron la posibilidad de que Prandi se hubiera adelantado a comunicar la ruptura para evitar que la crisis trascendiera por otras vías. “Puede ser que tuviese miedo de que saliera algo, de que no se la viera y de quedar mal parada. Entonces se adelantó”, planteó.

Julieta Prandi

De acuerdo con la información compartida por Smith, Prandi habría llegado a un punto límite luego de atravesar distintas situaciones de tensión en la pareja. La periodista señaló que la conductora habría intentado sostener el vínculo pese a algunos episodios que afectaron la relación, hasta que finalmente se produjo un quiebre. “Tocó fondo y terminó por desilusionarse por este episodio que contamos”, afirmó la periodista.

Otro dato que trascendió durante el programa fue que la pareja tenía previsto iniciar un viaje con Emanuel Ortega el lunes, pero, tras la ruptura, Prandi habría decidido realizarlo sola. La información sumó un nuevo capítulo a la historia, ya que el viaje era la luna de miel, después de 27 días de su boda.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega el día de su boda

Una amiga íntima de Julieta Prandi habló sobre la tristeza de la modelo tras separarse de Emanuel Ortega

Pilar Smith también contó que conversó con una amiga cercana de la modelo, quien confirmó el difícil momento emocional que atraviesa. “Me dijo que la ve muy triste y muy humillada”, relató la periodista. Según explicó, el malestar de Julieta Prandi no estaría relacionado únicamente con el supuesto engaño y el final de su matrimonio, sino también con los comentarios que surgieron alrededor de la boda.

En ese sentido, la conductora estaría especialmente afectada por las versiones que indican que habría presionado a Ortega para casarse. “Más allá de su dolor por haber descubierto a Emanuel Ortega a días de haberse casado, lo que le duele es que digan que lo presionó para casarse”, aseguró Smith.

Julieta Prandi

Durante la emisión, Ángel de Brito recordó que los rumores de crisis y de una posible infidelidad ya habrían comenzado meses antes del casamiento. En aquel momento, esos comentarios fueron tratados en LAM, pero Prandi los negó públicamente. Como parte del análisis, el programa también planteó una hipótesis sobre el origen de la boda. Según esa especulación, un presunto episodio de engaño habría llevado a Emanuel Ortega a proponerle matrimonio a Julieta Prandi con el objetivo de recomponer la relación.