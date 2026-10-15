Martín Ortega opinó sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: “Julieta es celosa”

La sorpresiva separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi sacudió por completo el mundo del espectáculo. Tras apenas 27 días de matrimonio y seis años de noviazgo, el anuncio de la ruptura se convirtió de inmediato en el tema más reciente de los medios de comunicación . El escándalo no tardó en escalar en los principales programas de televisión y portales de espectáculos, donde los rumores sobre terceras en discordia e internas familiares colmaron las agendas mediáticas. Ante semejante revuelo, varios integrantes del clan familiar rompieron el silencio para fijar su postura. En esta oportunidad, fue el turno de Martín Ortega de dar su opinión en una entrevista reveladora, donde aportó una mirada punzante sobre el quiebre de la pareja.

El clan Ortega, Emanuel Ortega, Julieta Prandi

La palabra de Martín Ortega sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi: "Es celosa"

En un mano a mano exclusivo con LAM (América), Martín Ortega rompió el silencio y dio detalles reveladores sobre cómo impactó la ruptura de su hermano Emanuel con Julieta Prandi en la intimidad familiar. Con total franqueza, el productor reveló que se enteró de la ruptura por la historia que Prandi publicó en sus redes sociales, a la que accedió gracias a un amigo que se la reenvió. “A todos nos sorprendió, a todos. Lo único que me importa es que mi hermano esté bien”, explicó.

El impacto de la noticia en la prensa y el consecuente asedio periodístico resultó sumamente atípica para el bajo perfil que intentan mantener como clan, pero Martín decidió romper el silencio sobre cómo funcionaba la intimidad, para quitar del medio teorías incorrectas. En un primer punto, destacó que conocían a Julieta Prandi y que les parecía "divina", quitando los rumores de una mala relación familiar. En esa misma línea, se refirió al casamiento, y reveló: “Lo que me llegó de parte de Emanuel era ‘si quieren, vengan’. Me pareció que podía faltar. Es muy parecido a mi papá, a veces demasiado callado”.

Además, sobre las polémicas versiones que circulan acerca de supuestos encuentros íntimos de Emanuel en su ámbito de trabajo y la supuesta existencia de una cama en el estudio, el hermano del músico aclaró de inmediato que en el segundo piso hay “una especie de departamento”, el cual se encuentra completamente equipado e habilitado para las jornadas en las que la grabación se extiende durante toda la noche. Con el objetivo de desactivar los rumores de infidelidad, fue tajante en su defensa: “Es importante decir que es un lugar de trabajo, no una fiesta”.

Por último, se refirió al temperamento hermético del cantante y habló de sus dichos frente a la prensa, detrás del portón. “Fue muy raro. Con Julieta nos reíamos, dentro de lo que uno se puede reír en esta situación. Él entró, dijo algo y quedó raro eso”, detalló. Finalmente, al abordar los motivos de fondo que desencadenaron la crisis matrimonial, el productor lanzó su frase más picante y categórica: “Julieta es celosa. No la conozco demasiado, pero sí te puedo decir que es celosa”.

Cronología de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La vertiginosa historia de amor de Emanuel Ortega y Julieta Prandi tuvo un final tan abrupto como inesperado. Tras seis años de noviazgo, el músico y la modelo decidieron sellar su amor en una íntima celebración de matrimonio que parecía consolidar su relación de cara al futuro. Sin embargo, la felicidad duró un suspiro: apenas 27 días después del casamiento, se desencadenó una crisis fulminante que dinamitó el vínculo. El quiebre definitivo se hizo público cuando Prandi subió un llamativo comunicado a sus redes sociales confirmando la ruptura amorosa, una noticia que tomó por sorpresa tanto a los medios de comunicación como al propio entorno familiar de su ahora exesposo.

A partir de ese momento, comenzaron a circular diversas teorías sobre los verdaderos motivos del distanciamiento. Por un lado, cobró fuerza la hipótesis de un desgaste por celos, alimentada por las recientes declaraciones de Martín Ortega sobre la fuerte personalidad de la conductora. Por otro lado, las especulaciones mediáticas apuntaron a supuestas infidelidades por parte del cantante, vinculándolo de manera directa con Mariana Marx y Josefina Lynch debido a las extensas jornadas nocturnas que compartían en su estudio de grabación.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi

El repentino final de este matrimonio deja un panorama incierto para el clan Ortega. Mientras la familia intenta resguardar su intimidad y asimilar la sorpresiva separación, el foco mediático permanece atento a los próximos movimientos de los protagonistas. Solo el tiempo determinará si existe espacio para una futura reconciliación o el adiós definitivo.

A.E