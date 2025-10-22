Nancy Pazos volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizara un video en el que se la ve intentando pasar de la clase económica a primera durante un vuelo de Buenos Aires a Posadas. La periodista, que suele compartir detalles de su vida cotidiana y profesional, esta vez fue noticia por un inesperado episodio, y Pepe Ochoa reveló en LAM (América) todos los detalles.

Confirman que Nancy Pazos fue rechazada en la primera clase de un avión: el video que se filtró

Según confirmó Pepe Ochoa, la discusión entre Nancy Pazos y el personal de la aerolínea ocurrió minutos antes del despegue: “Una vez en el lugar, agarra sus cosas y encara al azafato, pero él la rechazó”. El momento generó sorpresa entre los pasajeros que ya se encontraban en sus asientos, y uno de ellos filtró las imágenes.

En el video, que se difundió en las últimas horas, se puede ver a la periodista conversando con el personal de abordo antes de regresar a su asiento en clase económica. “Viajó hoy, fue a Posadas porque tenía un evento, y lo que pidió, después de subir a su sector, fue: ‘quiero subir adelante’”, detalló el panelista.

Antes de mostrar el video, el conductor de Bondi Live también mencionó que, antes de abordar el avión, la periodista le pidió a una de las empleadas de la aerolínea cambiar su lugar, pero tampoco lo consiguió. “Ella estaba en perrera y fue al mostrador, contó quién era y la señora le dijo que no podía. En el momento de la fila, se fue muy lejos porque no quería compartir con el resto de la gente”, sostuvo.

Nancy Pazos

Lejos de pasar desapercibido, el episodio volvió a poner a Nancy Pazos en el foco mediático. En redes sociales, mientras algunos lo tomaron como una simple anécdota de viaje, otros lo interpretaron como una nueva muestra del carácter frontal que la periodista exhibe tanto dentro como fuera de la televisión.