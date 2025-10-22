Ricardo Darín reveló cómo salvó la vida de su hijo, el Chino Darín, gracias a su mayor obsesión: “¿Cómo hacés para irte a dormir después?”

Ricardo Darín recordó un episodio que vivió junto a su hijo, el Chino Darín, y que dejó una marca en su rutina cotidiana. En ese momento, una situación doméstica inesperada lo llevó a tomar una decisión que mantiene hasta hoy, vinculada a los hábitos nocturnos y al cuidado del lugar donde está su familia.

Ricardo Darín recordó la dura situación que vivió con el Chino Darín

Ricardo Darín compartió una experiencia que lo involucró directamente con el Chino Darín en plena madrugada. Lo que comenzó como una recorrida habitual por su casa terminó en una escena que lo hizo modificar ciertos comportamientos, especialmente relacionados con la seguridad en el hogar.

Ricardo Darín

En una charla reciente con Julio Leiva para El Buscador (HISPA), el actor recordó un episodio doméstico que involucró a su hijo y que lo llevó a reforzar una costumbre que mantiene desde hace años. El hecho ocurrió durante una noche tranquila, cuando todos en su hogar ya se habían acostado.

“Se fueron a dormir todos, los perros, Florencia, el Chino, Clara, y yo, que soy más tardero, empecé a recorrer para apagar unas luces”, relató Ricardo Darín. Durante esa recorrida nocturna, el artista se dio cuenta de que había algo fuera de lo habitual. “De pronto digo qué raro, un olor a quemado. Pero era como de goma o plástico quemado”, recordó.

Ricardo Darín reveló cómo logró salvar a su hijo, el Chino Darín

El inesperado olor lo llevó a revisar el cuarto de su hijo, el Chino Darín, quien estaba profundamente dormido. “Se le estaba prendiendo fuego el cuarto. Se había prendido fuego toda una instalación eléctrica, y estaba tomando el fuego por el corcho de la pared”. El actor explicó que su hijo tenía un corcho con fotos y papeles, y que el fuego avanzaba por ese sector sin que él se hubiera dado cuenta. “Estaba desmayado, tal como suele ocurrir con los adolescentes”, agregó.

En la misma línea, Ricardo Darín agradeció su costumbre de revisar la casa antes de irse a dormir con su esposa. “Yo hago eso, ¿viste? De revisar las llaves, las luces, todo apagado”, comentó. La experiencia lo llevó a reforzar aún más esa rutina. “Quiero decir, si te pasa eso, ¿cómo hacés para irte a dormir sin apagar las luces después y revisar toda la casa?”, reflexionó.

Ricardo Darín

Ricardo Darín reveló cómo salvó la vida de su hijo, el Chino Darín, gracias a su mayor obsesión. El episodio ocurrió durante una madrugada en la que una revisión habitual permitió detectar una situación inesperada. La instalación eléctrica del cuarto de su hijo había comenzado a incendiarse, y su intervención evitó que el fuego se propagara.

