Telefe decidió levantar MasterChef Celebrity: los motivos por los que no sale al aire este miércoles 22 de octubre

MasterChef Celebrity es uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Los famosos ponen a prueba sus conocimientos culinarios, frente a un jurado de lujo, para poder ganar el premio mayor. En las redes sociales, solo hablan de memes sobre la noche o exponen la vida privada de los participantes. Sin embargo, este miércoles 22 de octubre, Telefe tomó la tajante decisión de no emitir al aire el programa y se dieron a conocer los motivos.

¿Por qué no habrá MasterChef Celebrity este miércoles?

Tras su primera gala de eliminación, del domingo 19 de octubre, MasterChef Celebrity mostró aún más las exigencias sobre los participantes que aún se quedan en el programa. Los famosos se vuelven tendencia en redes sociales, mientras intentan probar sus dotes culinarios frente al jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Wanda Nara lleva la conducción del mismo, mientras picantes comentarios y chistes pone a prueba a todas las celebridades que se la juegan por el premio mayor: 50 millones de pesos.

Sin embargo, y a pesar de que los usuarios de las redes sociales muestran el amor que le tienen al programa, hay momentos donde se deben priorizar otros eventos en vivo, y queda levantado el certamen. Este miércoles 22 de octubre, Telefe tomó la decisión de no emitir al aire MasterChef Celebrity, ya que había un cambio de programación, solo por este día. Los usuarios no tardaron en pronunciarse al respecto, pidiendo explicaciones. Marley fue el encargado de mostrarlo en sus historias de Instagram.

Según expuso el conductor, a las 21:15hs se transmitiría la Copa Libertadores, donde Flamengo y Racing Club se enfrentan por la ida de las semifinales. Al finalizar el partido, no estaría MasterChef Celebrity, sino que llegaría el programa de Marley, acompañado de Momi Giardina. Por el mundo iría a China para mostrar los momentos más caóticos que vivió el dúo en ese país. El certamen de cocina volvería a emitirse el jueves en su programación habitual.

Los fanáticos del reality no tardaron en dar a conocer su opinión al respecto, mientras revivían los mejores momentos de los últimos programas. MasterChef Celebrity es de los programas más vistos de la televisión argentina, y no duda en dejar sus joyitas en todos los usuarios de las redes sociales que los siguen y acompañan en cada noche. Con el correr de los días, las galas se van complicando cada vez más, hasta llegar a los mejores en la cocina.

A.E