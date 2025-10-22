La historia de amor de película de Donato Di Santis y Micaela Paglayán: una receta, una carta y 25 años juntos

Donato de Santis es uno de los cocineros más importantes del mundo. Su pasión por la gastronomía lo llevó a ser protagonista de programas de televisión, y a conocer al amor de su vida, Micaela Paglayán. Desde alrededor de los 2000, la pareja se conoció y nunca más se alejaron del otro, formando así una tierna familia de 4. Sin embargo, su comienzo fue de película, y la pasión aún se conserva con el correr de los años.

La historia de amor de Donato Di Santis y Micaela Paglayán

Alrededor de 1999, Donato de Santis se alejó de su amada Italia, donde había dado sus primeros pasos culinarios en restaurantes y con clientes de lujo, para viajar a la Argentina. En el país, comenzó a hacer un programa de cocina, llamado El Gourmet, donde mostraba diferentes recetas para todos los días. Es así como Micaela Paglayán, una estudiante de diseño indumentaria, se volvió una de sus televidentes más fieles, y se enamoró de la belleza y el carisma del cocinero.

En una entrevista, Micaela aseguró que quedó enamorada de él en cuanto lo vio en el primer programa, y no dudó en intentar contactarse. Para hacerlo, eligió la manera más poética y de película que se le ocurrió: con una carta perfumada. No solo le expresó su admiración por su trabajo culinario, sino que también, al final de la misma, dejó su número de teléfono para que él pudiera contactarse. Donato recibió el escrito y, emocionado por lo ocurrido, la llamó y la invitó a una cita.

Este fue el comienzo de una historia de amor que se sellaría en el 2004, con el casamiento de ambos. Su amor viaja de la Argentina a Italia, ambos lugares donde residen y tienen sus trabajos relacionados con la gastronomía. Juntos decidieron abrir dos empresas: Cucina Paradiso, una dispensa italiana y restaurante situado en Palermo; y Spazio Da Donato, dedicado a la alta gastronomía italiana, en el que desarrolla workshops de cocina, catering para empresas y eventos privados.

En el 2005, nació la primera hija del matrimonio, Raffaela, y en 2009, Francesca. La menor se volvió una fanática de las celebridades y la moda, mientras que la mayor mantiene un bajo perfil en el mundo mediático. En la actualidad, viven en su mayoría en Italia, en una casa a las orillas del Mar Mediterráneo. Sin embargo, Donato de Santis es uno de los jurados de MasterChef Celebrity, y deja sus conocimientos a los famosos y espectadores del reality de cocina más importante.

