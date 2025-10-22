Así fueron las vacaciones de Cecilia Bolocco y su hijo Máximo por Mendoza: de la complicidad con Benjamín Vicuña a la salida con su nuera

Cecilia Bolocco y su hijo Máximo disfrutaron de unos días en Mendoza, donde compartieron momentos especiales junto a Benjamín Vicuña. La visita incluyó paseos, encuentros y actividades en un entorno natural que permitió combinar descanso y cercanía con personas del entorno más íntimo.

Las increíbles vacaciones de Cecilia Bolocco y Máximo, su hijo, en Mendoza

Cecilia Bolocco y su hijo Máximo Menem Bolocco disfrutaron de unos días de descanso en Mendoza, en el marco de una celebración que reunió a varias figuras del espectáculo. La estadía incluyó recorridas por bodegas, paisajes de montaña y momentos compartidos con amigos cercanos, entre ellos Benjamín Vicuña y su pareja, Anita Espasandín.

Cecilia Bolocco y Máximo Menem Bolocco

El viaje coincidió con una boda realizada en Luján de Cuyo, en una reconocida bodega de la zona. Tras el evento, la modelo y su familia aprovecharon para recorrer distintos puntos de la provincia, combinando relax, gastronomía y actividades al aire libre. Las imágenes del viaje fueron compartidas por la ex Miss Universo en su cuenta de Instagram, donde se la vio sonriente junto a su hijo.

Por su parte, Máximo Menem Bolocco también publicó postales del viaje, en las que se lo ve disfrutando de los paisajes mendocinos y compartiendo momentos con Benjamín Vicuña. La complicidad entre ambos quedó reflejada en varias fotos, en las que se los observa distendidos y en sintonía. El actor chileno, que asistió al evento acompañado por su pareja, se mostró cercano a la familia Bolocco.

Benjamín Vicuña, Anita Espasandin, Cecilia Bolocco, Emilia y Máximo Menem Bolocco

En la foto que compartió la ex Miss Universo en sus redes sociales se la pudo ver junto a su hijo con sus looks para la boda. En esta ocasión, la presentadora se declinó por un vestido largo rojo, de caída elegante, acompañado por un blazer negro con brillos. Mientras que el influencer se lució con un traje negro clásico, con camisa blanca y corbata negra.

Cecilia Bolocco y Máximo Menem Bolocco

Las fotos de Máximo Menem Bolocco con su novia en Mendoza

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la salida del modelo junto a Emilia, su actual pareja. La joven, de perfil reservado, se integró con naturalidad al grupo y compartió actividades con Cecilia Bolocco y su hijo. La presencia de la flamante nuera en la escapada familiar sorprendió a todos sus seguidores.

Máximo Menem Bolocco y su pareja

Durante su estadía, el grupo visitó bodegas emblemáticas de la región, degustó vinos locales y recorrió espacios naturales característicos de Mendoza. La elección del destino no fue casual, principalmente por los paisajes y propuestas gastronómicas que la convierten en uno de los lugares más elegidos.

Las vacaciones de Cecilia Bolocco y su hijo combinaron naturaleza, afectos y encuentros que se dieron en un entorno cuidado. La elección del destino, la participación en una celebración especial y los momentos compartidos con Benjamín Vicuña y Anita Espasandín formaron parte de una experiencia que quedó registrada en imágenes y recuerdos.

Benjamín Vicuña, Anita Espasandín, Cecilia Bolocco, Emilia y Máximo Menem Bolocco

Cecilia Bolocco y su hijo Máximo compartieron sus vacaciones por Mendoza en compañía de Benjamín Vicuña, en un entorno que combinó paisajes, encuentros y momentos familiares. La salida con su flamante nuera, Emilia, se sumó a una serie de actividades que reflejaron la buena sintonía entre todos los presentes.

VDV