Nacho Castañares desde hace varias semanas se encuentra sin su perfil de Instagram. El finalista de Gran Hermano desapareció de la red social de la camarita sin razón alguna, ahora, se le sumó Juliana Díaz, quien también fue víctima de un hackeo a su perfil, y al parecer, ambos tienen serias sospechas de que esta movida fue causada para generar maldad en sus carreras mediáticas.

En este contexto, Estefi Berardi reveló en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, que pudo conversar con Nacho Castañares para consultarle qué está sucediendo con Instagram. "Nacho de Gran Hermano desapareció de Instagram. Cuando hicimos el móvil le pregunté qué había pasado con su cuenta y me dice 'no sé, me desapareció la cuenta, me la suspendieron. Desconozco el motivo'", aseguró la panelista.

Asimismo, detalló que estuvo indagando por qué pasó esta situación. A Nacho le llegó que el motivo de la suspensión de la cuenta fue por conducta inapropiada y a Juliana Díaz otro tipo de notificación, pero con una extraña coincidencia. "Me enteré en off que ellos sospechan de una mano negra que les hizo esto intencionalmente y ya apuntan hacia una persona en particular que les habría bajado la cuenta con malas intenciones", comentó Estefi Berardi.

Nacho Castañares y Juliana Díaz sospechan de un ingeniero informático, pareja de una exparticipante de Gran Hermano

La también angelita destacó que Juliana le manifestó que un hombre la llamó a altas horas de la noche para revelarle que conocía la problemática y le prometió que la ayudaría a recuperar su perfil de Instagram. No obstante, este sujeto no le quería develar su identidad a la hermanita, lo que ocasionó que esta le colgara el teléfono.

"Ellos están tratando de recuperar su cuenta a través del canal de Telefe. Yo te voy a dar pistas de contra quién apuntan. Es hombre, no puedo decir el nombre. Tiene conocimientos en ingeniería informática y trabaja en ese tema. Apuntan a la pareja de una exparticipante de Gran Hermano”, desclasificó Berardi, sin mencionar el nombre del sospechoso.

